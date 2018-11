Výhra je výhra. Výkon může vypadat, jak chce, říká střelecký debutant Sparty

Jak důležitá byla vaše branka?

Důležité bylo především to, že jsme gól dali hodně brzo. Někdo mi udělal výborný blok, zůstal jsem sám a pak už to nebylo těžké trefit. Pak nám hodně pomohl Nicův (Nicolae Stanciu) gól, který krásně vystřelil levačkou. Potom jsme přidali třetí branku a uklidnili jsme se.

Trefil jste se po třech letech...

Konečně! Jsem samozřejmě rád, ale doufám, že na další nebudu čekat zase sedmdesát zápasů. (smích) Na útočných i obranných standardkách jsme s asistentem trenéra Kováčem v týdnu tvrdě pracovali a konečně se nám podařilo skórovat.

V poločase jste prohrávali, ukázal se při obratu charakter týmu, nebo pomohlo vyloučení Budínského před přestávkou?

Klobouk dolů. Karviná je nebezpečný soupeř, taky měla šance. Jsme rádi za tři body. Věřili jsme, že máme sílu to zvládnout. Soupeře navíc bylo o jednoho méně, takže tím to pro nás bylo jednodušší.

Výkon týmu ale nebyl perfektní, co?

Víte co, výhra je výhra. Výkon může vypadat, jak chce, ale máme body. V některých zápasech jsme asi hráli líp, ale nebodovali jsme. Tohle je lepší.

Čím to, že začátek byl z vaší strany špatný?

V prvním poločase hráli domácí dobře, musím je pochválit. Byli nebezpeční z brejků a měli šance. My jsme do utkání nevstoupili špatně, ale po té inkasované brance už to bylo nahoru dolů, zbytečně jsme nakopávali dlouhé míče.

Penaltu pro Karvinou potvrdil až videozáznam. Jak jste celou situaci viděl vy?

Já jsem akorát viděl, jak jejich útočník padá. Pak jsme čekali na video, který to odpískal, takže asi byla. Musíme věřit rozhodčímu.

Po dvou měsících jste vyhráli venku a snad po dvou letech otočili zápas. Nakopne vás to?

Před tou reprezentační pauzou je to strašně důležité! V šatně bude trochu klid, můžeme se připravit na další zápas. Teď máme Jablonec, pak pohár, to všechno chceme zase zvládnout vítězně.