Vizitka proti Spartě: Gól a pak červená. Byli jaloví, uvedl na adresu Pražanů Budínský

Dvakrát zásadně promluvil do osudu utkání Karviné se Spartou domácí špílmachr Lukáš Budínský. Nejprve po faulu brankáře Nity proměnil s jistotou pokutový kop, krátce před poločasem ale zajel do Vatajela a po prozkoumání videa jej sudí Pavel Julínek poslal do sprch už ve 45. minutě. Hosté přesilovku využili a ve druhém poločase třemi góly utkání otočili a odvezli si vítězství 3:1.

Byl váš zákrok na červenou kartu?

Nevím... Ďurica zlomí Masopustovi nohu a vesele hraje dál a já jdu za tenhle zákrok ven. Možná jsme ho i trochu trefil, ale doklouzával jsem tam. Kdo mě zná, tak ví, že nejsem žádný surovec, že bych ho chtěl přejet. Rozhodčí mi řekl, že mi ani nechtěl dát žlutou a pak přiběhne a dostanu červenou kartu, že to byla surová hra. Ať si obrázek udělá každý sám.

Nohu jste ale měl trochu výše...

Byla výš, ale kde ji mám při tom skluzu mít? Nejde schovat, šel jsem po míči a trochu jsem ho štrejchnul přes lýtko nebo co to bylo. On tam pak začne řvát a rozhodčí to jde zkoumat. Šel jsem naplno na balon, určitě jsem Vatajela nechtěl zranit.

Nepřijde vám to nespravedlivé? Podobných skluzů je za jedno ligové kolo několik a převážně to končí žlutou kartou.

Kdyby se v derby Sparty a Slavie pískaly tady ty zákroky všechny, tak by oba týmy dohrávaly v pěti proti pěti. Bohužel to tak rozhodčí posoudil a už s tím nic neudělám, to musí vyřešit jiní.

I penaltu, z níž jste vstřelil vedoucí gól, zkoumal sudí na videu. Z tribuny se zdála jasná, jak to vypadalo ze hřiště?

Všichni jsme ten zákrok viděli, nechápu, že se tohle musí zkoumat. Ale to video je k něčemu dobré a když má rozhodčí tu možnost, tak ji využil. Asi se nechtěl unáhlit a penaltu si potvrdil.

Spartu jste v první půli přehrávali. Nakopla vás proměněná penalta?

Jo, byli jsme v laufu a Spartu jsme vlastně do ničeho moc nepouštěli. Občas nás tam nějakou kombinací zavřeli na půlce, ale nic vážného si nevypracovali. Snad kromě toho trestňáku Stancia. Je to škoda, v jedenácti jsme měli na to Spartu ještě více potrápit.

Jak jste prožíval druhou půli na tribuně?

I v deseti jsme měli šance, dvě gólové. Sparta byla do toho rohu, po kterém vyrovnala, jalová, neměla nic. Ta standardka jim pomohla a pak už ten zápas zvládli, protože jsme byli v deseti a kluci to měli strašně těžké.