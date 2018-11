Baroš se vrací na derby. Jeho dravost a agresivita nám chyběla, připustil trenér Páník

Uspěje Opava i podruhé v lize na svém stadionu, nebo Baník splní v derby roli mírného favorita? Když hrála Ostrava na stadionu v Městských sadech před dvěma lety naposledy, získala do druholigové tabulky zásluhou gólu Tomáše Mičoly tři body za výhru 1:0. V neděli se Opava a Ostrava postaví proti sobě znovu (14:00). V první lize po 13 letech.

„Pamatuji si, že jsme tam před dvěma lety nastoupili se třemi stopery. Chtěli jsme hlavně uhrát nulu, což se nám povedlo. Doufám, že ji uhrajeme i nyní v neděli a že se nám podaří dát i nějaký gól, když už bude hrát i Bary (Milan Baroš)," říká pamětník posledního derby ostravský záložník Robert Hrubý.

Baník se bez svého kapitána Milana Baroše musel kvůli trestu obejít v předchozích pěti utkáních. Proti slezskému rivalovi se útočník do sestavy vrátí. „Jestli bude v základu? To nepovím," směje se trenér Baníku Bohumil Páník, který v útoku postrádá lehce zraněného Dameho Diopa. „Potřebujeme střílet góly a Milan je ten, který to umí. Nerad prohrává a pro vítězství svého mužstva udělá na hřišti všechno. Možná nám trošku chyběla ta jeho správná dravost, agresivita a sportovní hecování. A v neposlední řadě i jeho góly," připomíná Páník.

Nastal čas oprášit kopačky. Kapitán se po pětizápasovém trestu vrací do týmu! 💙💪🏻 pic.twitter.com/RpuuEBA5Es — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) 10. listopadu 2018

Opavský kouč Ivan Kopecký si Baroše na hřišti přeje. „Milan je velká osobnost českého fotbalu, vynikající fotbalista a my jsme rádi, že bude hrát. Je nebezpečný, ale nám to nevadí," překvapuje kouč, který atmosféru derby mezi Opavou a Baníkem pozná poprvé. „Když se hrálo naposledy, tak jsem působil ve Vítkovicích a o napjatých vztazích mezi fanoušky jsem jenom slyšel. Všichni si moc přejeme, aby všechno proběhlo v klidu a fandové se předháněli jen v tom, co zvládají výborně: v choreu a fandění," přeje si Kopecký.

Zatímco on atmosféru derby teprve ochutná, brankář Opavy Vojtěch Šrom ji zná dokonale. Ačkoliv jako bývalý gólman Baníku z druhé strany. „Na Baník se nezapomíná, stále jsem s kluky v kontaktu. Ale hodně si vážím té opavské šance znovu chytat ligu. Moc se na to utkání těším," uvádí Šrom.

Baník s Opavou v lize prohrál naposledy v dubnu roku 2002. Od té doby pětkrát vyhrál (dvakrát v první, dvakrát ve druhé lize a jednou v poháru - pozn. aut.) a dvě utkání skončila nerozhodně. „Je to derby se vším všudy, bude to padesát na padesát. Obě mužstva jsou vyspělejší a jdou ukázat že umějí hrát fotbal. Bude to slezská oslava fotbalu," myslí si Páník.