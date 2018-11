Mužstvu jsem to pokazil, kál se po prohře s Libercem neúspěšný penaltový exekutor Kuchta

„Na penaltu jsem si věřil, ale bohužel jsem ji kopl špatně. Mužstvu jsem to pokazil, mohli jsme uhrát aspoň plichtu. Až zpětně jsem si uvědomil, že Vlasta Daníček poslední dvě desítky proměnil, měl jsem nechat kopat jeho," kál se po utkání Kuchta.

Argument, že faulovaný hráč by ani exekutorem být neměl, však nebral. „To je taková pověra. Když si člověk věří, tak podle mě není důvod na penaltu nejít. Mně to ale bohužel tentokrát nevyšlo," smutnil.

Rovněž dočasný trenér hradišťského týmu Petr Vlachovský, jehož čtyřzápasová mise na lavičce Slovácka duelem s Libercem skončila, připustil, že čekal, že se pokutového kopu chopí kapitán Daníček. „Ale Kuchta si věřil a střelec to je. Kdyby vyrovnal, nikdo by teď nic takového neřešil. Ale i ta zahozená desítka dokumentovala, jak se mužstvo v koncovce s výjimkou střetnutí v Příbrami momentálně trápí," přemítal.

Litoval také Havlíkovy neproměněné tutovky v závěru utkání. „Takže nakonec rozhodla naše chyba před libereckým gólem," posteskl si Vlachovský. Utkání už sledoval z hlediště nastupující kouč Slovácka Martin Svědík, který do Uherského Hradiště přesídlil z druholigové Jihlavy. „Já jsem se s ním ale vůbec neviděl. Do sestavy ani do taktiky nijak nezasahoval," tvrdil Vlachovský.

Pod jeho vedením vyválčil moravský celek ze čtyř zápasů tři body. „Odcházím od týmu s rozporuplnými pocity. Cítím, že jsme mohli získat aspoň o bod či o dva víc. Střetnutí v Plzni a s Libercem jsme měli dovést k remíze," ohlíží se za svým krátkým působením v pozici hlavního trenéra prvoligového mužstva. V novém realizačním týmu už nebude. „Zatím netuším, zda a případně v jaké pozici v klubu zůstanu," pokrčil Vlachovský rameny.

Liberci zachránil vítězství zneškodněným pokutovým kopem brankář Filip Nguyen. „Já ani nevím, kdo proti mně stál. Zkusil jsem levou stranu a ono to vyšlo. Měl jsem samozřejmě i štěstí," říkal skromně.

Druhým libereckým hrdinou se v sobotním večeru stal záložník Aleš Nešický, který v základní sestavě nahradil vykartovaného Breiteho a brankou na konci první půlhodiny utkání rozhodl. Ve svém sedmém zápase v nejvyšší soutěži se dočkal premiérové trefy. „Mám obrovskou radost. Vybojovali jsme důležité tři body a já jsem k nim přispěl. Cesta domů bude dlouhá, a tak nějaké to pivko v autobuse na oslavu zřejmě padne," plánoval Nešický. „A pak mi to náš pokladník Matěj Hybš asi ještě spočítá v kabině. Bude to zřejmě hodně drahé," obával se naoko.