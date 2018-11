Stocha velká forma neopouští, sešívaní Plzni unikají o dva body

Sešívaní dostali těsně před zápasem novou krev do žil. Plzeň doma jen remizovala s Příbramí, a tak slávisté věděli, že v případě výhry nad Zlínem povedou tabulku již o dva body před Viktorií.

Favorit nastoupil tři dny po pohárové remíze s Kodaní a mezi tyče se poprvé v sezoně postavil Kovář, aby zastoupil zraněného Koláře. Slavia začala očekávaným náporem, ale Olayinka první šanci odmítl a nedokázal v ní vůbec zakončit. Ševci udeřili hned z první nebezpečné akce. Bartošák odcentroval z křídla přesně a nabíhající Vyhnal nedal Kovářovi šanci. Skóre tak otevřel odchovanec Slavie, který proto gól ani neslavil.

Zlín se však radoval z vedení pouze pět minut. Olayinka trefil hlavou po Hušbauerově rohu břevno a dobíhající Frydrych doslova dotlačil míč do sítě. Rozhodčí Hrubeš ještě u videorozhodčího ověřil, zda nešlo o ofsajd, a vyrovnání potvrdil.

Ševci drželi nadějný nerozhodný stav až do nastavení první půle, v němž se jejich hrady rozpadly. Do slova a do písmene. Hnaníček těsně před šestnáctkou fauloval Hušbauera a míč si postavil Stoch. A jelikož se zlínská zeď rozestoupila, jeho technická střela k tyči si našla cestu až do branky.

Přestávku navíc orámovaly hned dvě trefy domácích. Hned po nástupu do druhé půle Matejov zpracoval Frydrychův centr nešikovně rukou a Stoch penaltu jistě proměnil. Navrátilec do slovenské reprezentace tak v posledních týdnech vykazuje mimořádnou produktivitu. S výjimkou derby na Spartě se trefil v ostatních pěti z posledních šesti kol a připsal si v nich celkem sedm gólů!

Přestože měli domácí v nohou těžkou bitvu s Kodaní, zápas byl rozhodnut. Bartošák si pak dal málem vlastní gól, Zlín zachránila po jeho zásahu tyč. Souček trefil Gajičovu ruku, po konzultaci s videorozhodčím se však druhá penalta nepískala.

Ševci mohli vytěžit z dalších ideálních Bartošákových centrů, jenže Beauguel na míč nedosáhl a střídající Hronek zase hlavičkoval nepřesně. Tutovku Slavie zazdil Olayinka, a tak se už skóre nezměnilo.