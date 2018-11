Real měl šest šancí, dal nám pět gólů. My dáme jenom jeden, litují Plzeňští po ztrátě s nováčkem

„Je rozdíl, když hrajete proti Realu a za čtyři dny stojíte proti Příbrami. I v minulosti se nám stávalo, že po takových zápasech jsme v lize ztratili. To ale vůbec není omluva. Šancí, abychom rozhodli, jsme měli dost," povzdechl si trenér Pavel Vrba, že na trefu příbramského Fantiše odpověděl pouze Petržela.

Z různých důvodů neměl Vrba k dispozici několik hráčů ze základní sestavy (Havel, Krmenčík, Limberský, Kopic). Méně vytížení, kteří v neděli dostali šanci, ji nevyužili. „Právě oni by měli utkání rozhodnout, dostat tým do varu. Nezklamali, ale nevyhráli jsme," podotkl Vrba, který odmítl, že by viktoriáni herně propadli.

„Když nevyhrajeme, tak podle médií vždycky hrajeme špatně. Nemyslím, že jsme proti Příbrami herně vyhořeli. Na druhou stranu, když ze čtyř situací na malém vápně dáme jeden gól, je to strašně málo. Rozhoduje se ve velkém vápně, v něm jsme byli málo důrazní," uvedl Vrba.

Hostující kouč Josef Csaplár sice jeho tým pochválil, záložník Jan Kovařík však odmítl slova o příbramském štěstí. „Makali jsme, ale myslím, že nelze mluvit o štěstí. Je to o kvalitě. Real měl ve středu šest šancí, dal nám pět gólů. My bychom se mu chtěli co nejvíc přiblížit, byť se s takovým velkým mužstvem srovnávat nemůžeme. Příbram bychom ale doma porážet měli. Je to nepříjemná ztráta," pověděl Kovařík.