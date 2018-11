Už ráno v obchodě jsem cítil, že se chystá něco výjimečného, přiznal opavský veterán Zavadil

Zvládnout derby a porazit Baník je pro tým Opavy asi velikým vítězstvím, že?

Bylo to fantastické utkání, navíc před výbornou kulisou. Takhle má vypadat liga, zvládli jsme to velmi dobře, podali jsme velmi dobrý taktický výkon, kdy jsme plnili přesně to, co jsme si řekli. A i když Baník měl Barym (Milanem Barošem) v prvním poločase dvě šance, tak jsme to přečkali a myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě.

Byla to spíše válka, nebo byl na hřišti prostor i na fotbal?

Byla tam obrovská bojovnost, ty souboje tam byly tvrdé, ale bylo tam i dost fotbalovosti. Pro nás bylo důležité to hlavně zvládnout v hlavě, protože ten, kdo to lépe zvládl, ten vyhrál.

Vypadalo to, že jste byli na derby nachystaní lépe, viděl jste to podobně?

Jsem rád, že to říkáte. My jsme se opravdu koncentrovali na tenhle zápas celý týden. Kromě tréninku jsme si říkali, že to musíme zvládnout především hlavami, protože jsme nechtěli udělat žádnou blbost a koncentrovat se až do 90. minuty a vyplatilo se nám to.

Bylo to hodně o tom eliminovat Milana Baroše na hrotu?

My jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli vůbec bude hrát a připravovali jsme se i na variantu, že na hrotu bude někdo jiný. Bary na to, že měsíc nebyl v zápase, hrál velmi dobře. Když tam pak trenér Páník poslal další útočníky, tak měl Baník velký tlak, ale uskákali jsme ho dobře a zaslouženě jsme vyhráli.

První gól Kayamby byl takový z pohledu Baníku dost laciný, pomohl vám hodně?

Od Žiďase (Jana Žídka) tam přišel krásný křížný balon na Smolíka (Tomáš Smola), který krásně odclonil Stronatiho. Joel tam výborně nasprintoval a fantasticky si s tím poradil. Byl to důležitý gól, stejně tak ten druhý, kdy přišel výborný centr Matěje Hrabiny a Smolík parádně zavěsil.

Stihl jste si užít atmosféry na stadionu?

Já jsem ji vnímal už od rána, kdy jsem šel do obchodu. I tam jsem viděl, že se chystá něco výjimečného. I cestou na stadion bylo znát, že bude fantastická kulisa. Celé město čekalo na to, až přijde ta druhá hodina odpoledne a začne utkání. Je skvělé, že všechno bylo perfektně nachystané a zorganizované a je třeba všem poděkovat, protože se to zvládlo velmi dobře. V utkání už jsem to tolik nevnímal. Snad jen ve chvílích, kdy se nehrálo. Ale celý zápas cítíte ten tlak, takže jsme si to užili všichni.

V Baníku jste před lety působil. Derby už jste hrál. Bylo pro vás tím utkání emotivnější?

Už ani ne. Byl jsme tam před strašně dlouho dobou. Vím, že jsem tam hrál, ale nijak jsem si to nepřipouštěl a vzpomínky jsem neoživoval, protože jsem se soustředil na tento zápas.

Někdy bývá trošku problém po takovém velkém vítězství, znovu v dalším utkání zopakovat podobný výkon. Jak na tom bude Opava?

Doufám, že tohle zvládneme. Trenér nás v úterý, nejpozději ve středu vrátí na zem a budeme se soustředit na další zápas. Já si myslím, že nám tohle vítězství pomůže. Dodá nám to větší sebevědomí, budeme si zase více věřit a přeju si, ať to v dalších zápasech vypadá alespoň takhle.