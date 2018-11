Slavil první gól v kariéře, pak branku sudí odvolali. Poradí si i bez videa! čertil se Hašek

„Nemyslel jsem si, že by něco takového ještě mohlo přijít. Pak už jsem se jen koukal na hlavního, jak ukazuje na vlastní ruku a signalizoval, že gól neplatí," vyprávěl smutně 21letý záložník Jan Vodháněl.

„V tu chvíli to bylo zklamání, jelikož by to byl můj první ligový gól. Jeho oslava trvala jen chvilku. Hodně malou chvilku," hlesl zasmušeně.

Když pak zápas skončil výhrou Jablonce 3:1, celou situaci ještě hned na hřišti u hostující lavičky prozkoumal z dostupných obrázků. „Teď jsem na to koukal s naším fotografem a podle fotky si myslím, že se o ruku jednalo," přiznal sympaticky Vodháněl, když po dlouhých minutách zamířil smířeně do kabin.

Záložník Bohemians 1905 Jan Vodháněl hrál před svým gólem rukou, proto branka nebyla uznána.

Jenže způsob odvolání vyrovnávací branky pořádně nadzvedl jeho kouče Martina Haška.

„Ukázalo se, že projekt VAR v podstatě nepotřebujeme, protože rozhodčí si dokážou poradit i bez něj. Rozhodčí uzná gól a pak ho odvolá. Moc by mě zajímalo na základě čeho, protože já to neviděl a za mnou dva sudí to také vidět nemohli. Přesto došlo ke změně rozhodnutí," čertil se Martin Hašek.

Nepolemizoval o tom, zda 21letý záložník před trefou na 2:2 rukou zahrál či nikoli. „Rozhodčí má gól uznat, nebo neuznat. A pokud ho uzná, nemůže rozhodnutí změnit na základě pokynů někoho, kdo to nemohl vidět," vysvětlil Hašek své rozčílení.

Jeho tým tak kvůli hře rukou tratil u dvou branek. Po ruce Martina Dostála ve vlastním vápně v prvním poločase gól inkasoval z pokutového kopu. A ve druhém zase po jeho ruce druhá branka neplatila.

„V prvním poločase byla smůla, že náš pravý bek měl ruku od těla a byl v pohybu, za to nemohl. A já byl ve sprintu a těžko se to korigovalo," svěřil se Vodháněl. „Hned jsem si myslel, že to byla ruka, ale rozhodčí to nepískl. Řekl mu to asi čtvrtý rozhodčí...," nabídl svůj pohled jablonecký tvůrce hry Michal Trávník.

Autor druhého a třetího jabloneckého gólu Martin Doležal.

„Z lavičky jsem viděl, že je to ruka. Ale jestli to neviděl rozhodčí, čtvrtý to viděl z mého pohledu, byl jsem přesně v tom úhlu. Ale nechci do toho zasahovat. Kdyby ho uznal, nemohli bychom dělat nic. Možná bychom se jen rozčilovali, že to byla ruka. Tak to prostě je," pověděl kouč domácích Petr Rada, který si výhry s Bohemians hodně cenil. „V druhém poločase byla Bohemka nebezpečnější, měla dvě šance, o to více si vítězství ceníme," pochválil Rada soupeře.

„První poločas byl 1:1. My jsme měli jednu gólovou šanci, domácí žádnou. Hrál se velmi průměrný fotbal. Myslím, že druhý poločas nabídl lepší podívanou. Nejprve jsme měli stoprocentní šanci Júsufem, kdy z malého vápna přestřelil. Podle mě to řešil špatně. Mám pocit, že to chtěl hrát nártem a chtěl to narvat, místo toho, aby se za každou cenu snažil trefit odkrytou bránu. Třicet sekund po tom jsme z protiútoku dostali gól na 1:2," litoval Martin Hašek třetí prohry v řadě.