Místo o Evropu bude hrát o záchranu. Jen kosmetická změna, míní nový kouč Karviné Hrnčár

Proč jste se rozhodl přijmou nabídku Karviné?

Protože přišla a byla pro nás velmi zajímavá. Česká liga je pro nás přece jen zahraničí, takže a myslím že nebylo nad čím váhat.

Jak dlouho jste nabídku předposledního týmu české ligy zvažoval?

Byla to otázka jednoho dne, šlo to rychle. Dali jsme si najevo co chceme a dohodli se.

První trénink máte za sebou. Jaký z něj máte pocit?

Mužstvo je běhavé, pracovité, nešetří krokem, a to je důležité. Vědí, o co hrají a chtějí vytěžit ze závěru podzimu co nejvíce a posunout se v tabulce nahoru. Jsme rozhodnutí udělat maximum pro společný úspěch. A to je i naše filozofie.

V Česku jste ještě nepůsobil, jaký máte přehled o české lize?

Česká liga je velmi zajímavá a kvalitní. Tři kluby jsou v pohárech ve fázi, kdy jsou evropské poháry rozběhnuté. To není náhoda. Když má liga tři zástupce v této fázi soutěže, o něčem to svědčí.

Měl jste možnost vidět i nějaké zápasy Karviné?

Sledoval jsem ji, ale v tu dobu jsem se na ni nedíval jako na potencionálního zaměstnavatele. Díval jsem se na českou ligu komplexně. Ale byl jsem tu s Ružomberkem v zimě v přípravě. Hráli jsme tady 1:1. Co jsem viděl nyní v televizi, je to běhavé, pracovité mužstvo. Kluci nešetří krokem, to je důležité. Byly zápasy, které nedotáhli z nějakých důvodů, kterým se budeme chtít v budoucnu vyhnout a budeme na těch věcech pracovat.

V Karviné je Marek Janečka, Dávid Guba a Ján Krivák. Koho z nich znáte nejlépe?

Dávida jsem měl v reprezentační jednadvacítce, toho znám osobně. Znám ale i ostatní, střetávali jsme se v lize. A protože pravidelně sleduji českou ligu, znám i české hráče. Nicméně blíže se poznáme teprve nyní. Tréninky nám je přiblíží dostatečně.

Prvním soupeřem, proti kterému Karvinou povedete, bude Slavia Praha. Jak se těšíte?

Nevím, jestli je těžší hrát proti prvním, nebo patnáctému. Pořád je to liga a musíme být maximálně připraveni. Před Slavií máme samozřejmě velký respekt. Je to velký klub, který má zvuk i v Evropě. Bude to těžký protivník, ale tak či tak se s ním musíme střetnout.

Máte to složitější v tom, že lídr týmu Budínský je v trestu a další opora Panák zraněný?

Tohle nezměním a nemá cenu nad tím přemýšlet. bylo by to zbytečné mrhání času. Musíme pracovat s hráči, kteří budou k dispozici. Podle tréninku si to vyhodnotíme tak, abychom postavili co nejsilnější sestavu.

Myjavu i Ružomberok jste dovedl ke třetímu místu ve slovenské lize. Hrál jste evropské poháry. Karviná je předposlední, bude to úplně nová zkušenost?

K fotbalovému životu patří i toto. Myjavu i Ružomberok jsme na třetí místo dotáhli docela nečekaně, zažili jsme pak zajímavé zápasy v Evropské lize a tohle bude jen kosmetická změna. Budou to ligové zápasy, navíc proti českým týmům.

V minulé sezoně jste dovedl Ružomberok po dvanácti letech do finále slovenského poháru, ve kterém prohrál se Slovanem 1:3. Budete chtít podobné tažení opakovat v Karviné?

Ano, napadlo mě, když jsem zjistil, že Karviná je stále ve hře o pohár, že by bylo velmi zajímavé to zopakovat. Je fajn, že jsme ve hře, ale v tuto chvíli myslím jen na sobotu a Slavii. Ale bylo to perfektní finále a velký úspěch pro Ružomberok.

V Ružomberku jste dvakrát stavěl nový tým, přesto jste byl úspěšný. Tady tu možnost nemáte. O kolik bude složitější splnit cíl vedení?

Budeme pracovat na organizaci hry, na tom, abychom vkládali do mužstva prvky, o kterých máme představu, že by mohly fungovat. Je to nová situace, nemáme prostor a čas, zároveň je to ale nová výzva a věřím, že i přes časový diskomfort to zvládneme.

Jste fanoušek Liverpoolu, co mohou fandové čekat, že z britského fotbalu zařadíte do hry Karviné?

Využil jsem toho, že jsem byl bez angažmá a v Liverpoolu jsem byl měsíc na stáži. Nicméně Karviná a Liverpool, to je odlišný level (smích). Bylo by to drzé tvrdit, že budeme hrát jako oni, ale i my máme rádi vysoký presink a napadání. To se nám líbí a chceme to vsouvat i do hry Karviné.