Ševčík do Slavie? Kluby jednají, zájem má i Sparta. V Liberci se s jeho ztrátou už smiřují

„Určitá jednání ohledně případného přestupu Petra Ševčíka probíhají, do této chvíle však nic oficiálně uzavřeno není. Již delší dobu o něj projevují zájem pražská „es", což se teď stupňuje, Slavia projevila velký zájem. Ale jak to všechno dopadne v tuto chvíli ještě nemůžu sdělit," vysvětlil situaci sportovní ředitel Liberce Zdeněk Koukal.

Trenér Slovanu Zsolt Hornyák je však s odchodem jednoho z tahounů mužstva smířený. „Určitě to bez něho bude těžké. Bylo to vidět i v posledním pohárovém zápase se Slováckem, kdy nehrál," připomněl liberecký kouč těsnou výhru 1:0 nad Slováckem v osmifinále MOL Cupu, ve které Ševčík chyběl kvůli zranění. A zatím není jisté, zda se olomoucký odchovanec na hřiště vrátí již v pátečním šlágru s Plzní.

„Z mého pohledu to bude velká ztráta. Celý podzim měl skvělou formu, je to pro nás v podstatě klíčový hráč," podotkl gólman Filip Nguyen

Klíčová otázka: Kdo Ševčíka nahradí?

„Budeme za něj muset najít náhradu, ale na druhou stranu jsem rád, že jsme od léta dokázali za tak krátký čas vychovat tak výrazného hráče a zajímají se o něj české velkokluby. Je to nějaké uznání i naší práce, že jsme na správné cestě. A potěšující je to pro Péťu, možná je to jeho životní šance, v tom mu nemůže člověk ani bránit. Pro mě to však znamená vrásky na čele. Budu muset najít typologicky stejného hráče, který bude motorem mužstva," připustil Hornyák.

24letý záložník v této sezoně odehrál v modrobílém dresu 15 zápasů, ve kterých vstřelil 1 gól a na 4 přihrál. Výrazně tak zlepšil svou produktivitu, která byla dříve jeho minusem. „Ševa hrál vždy dobře, ale dělali jsme si z něj někdy srandu, že je v Liberci dva roky a dal snad jen jeden gól. To mu strašně chybělo. Od toho ofenzivní střední záložník je, aby měl body za přihrávky a góly. Teď je začal přidávat a bude to pro nás určitě oslabení. Trenéři ve Slavii vědí, proč si ho berou, potenciál v něm je," poznamenal jeden z lídrů mužstva Ondřej Karafiát.

A jak je s produktivitou spokojený trenér Hornyák? „Péťa je spíše pracovitý než koncový hráč. Z mého pohledu maximálně splnil to, co jsem od něho očekával. Možná kdybychom hráli na dva hroty, tak by se do zakončení dostával více, ale myslím si, že jeho finální kreativní přihrávky byly tak výrazně, že bylo jednoznačně vidět, že když se Péťovi dařilo, dařilo se i mužstvu. Když ne, ani mužstvo nehrálo tak konstruktivně a efektivně. Jeho kreativita ho momentálně řadí mezi nejlepší střední záložníky v České republice," řekl Hornyák.

Ševčík navíc pravidelně patří k dříčům, kteří toho naběhají nejvíce na hřišti, několikrát se tak na podzim stalo i napříč celým kolem. „Je to takový blázen, když se mu nedaří, tak alespoň běhá," vtipkoval Karafiát. A vážněji dodal. „Je to hrozně platný hráč, oběhá spoustu prostoru, vyveze balon, umí přejít jeden na jednoho. Pokud v zimě odejde, bude to ztráta, ale Liberec pojede dál," uzavřel Karafiát.