Investor z Číny v dalším prvoligovém klubu? V tuto chvíli ne, zní z Moravy i od Mynáře

Čínské peníze by měly být napumpovány do prvoligového Slovácka, které momentálně nezažívá nejlepší výkonností údobí. Podle isport.cz mají moravskému fotbalovému klubu pomoci řádově desetimiliony po dobu čtyř let. Časový úsek je podle webu ohraničen funkčním obdobím prezidenta Miloše Zemana a kancléře Vratislava Mynáře, jenž má být klíčovou osobou v celé záležitosti.