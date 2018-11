Fotbalová Slavia prodloužila smlouvy s Van Burenem a Sýkorou

Čtyřiadvacetiletý Sýkora je ve Slavii necelé dva roky a s týmem vyhrál ligový titul a domácí pohár.

"Jsem moc rád, že mi Slavia novou smlouvu nabídla. Jsem tu dva roky a tím, že jsem podepsal na další čtyři, je to pro mě velký krok dopředu. Ne každému se to poštěstí. Vážím si toho, že mi to klub nabídnul. Doufám, že to Slavii budu moci splácet každý zápas. Jsem v klubu šťastný," uvedl pro klubový web člen širšího kádru reprezentace.

2⃣0⃣2⃣2⃣➕2⃣0⃣2⃣1⃣!

📝Slavia si pojistila další hráče! Nové smlouvy s klubem podepsali Jan Sýkora a Mick van Buren!

Van Buren přišel do Slavie předloni v létě a stejně jako Sýkora s ní získal titul. Šestadvacetiletého útočníka však během angažmá v Edenu trápí zranění a momentálně je v rekonvalescenci.

"Všechno jde velmi dobře, už od minulého týdne trénuji na 100 procent, takže věřím, že brzy do nějakého zápasu naskočím. Možná nejprve nastoupím za juniorku, ale chtěl bych se ještě letos v lize představit," uvedl Van Buren. "Bude těžké se dostat do sestavy, ale udělám pro to maximum. Věřím, že mám Slavii co dát," dodal.