Není snadné přepnout zpátky na ligu, bránil výkon Slavie záložník Zmrhal

Dvěma góly nasměroval záložník Jaromír Zmrhal pražskou Slavii k vítězství na hřišti Opavy. První trefou poslal svůj tým v prvním poločase do vedení, druhým gólem srovnal po změně stran na 2:2. Výhru 3:2 trefil vzápětí Souček. „Vrátili jsme se z Bordeaux, kde se nám to nepovedlo herně ani výsledkově a je těžké přepnout zpátky na ligu. Navíc jsme jeli potřetí za sebou ven. Minulý týden jsme hráli v Karviné, pak Evropskou ligu ve Francii a nyní jsme jeli zase daleko. Bylo to těžké tady vyhrát," přiznal Zmrhal.

Říkáte, že bylo těžké přepnout na ligu, ale po půlhodině jste klidně mohli vést tři nula. To byl docela povedený úvod, ne?

Ano, začali jsme docela dobře, ale pak jsme se po našich zbytečných chybách dostali do problémů. Jednou se nám nepovedlo odkopnout balon, pak tam někdo provedl míč přes tři naše hráče a byla z toho zbytečná penalta. Hlavní ale je, že jsme se i po tom, co jsme prohrávali, dokázali zvednout a otočit to.

Polevili jste za stavu 0:1 nebo to byl důsledek únavy a cestování?

Je možné trošičku z obojího. Vedli jsme, měli jsme nějaké šance. Škoďák (Milan Škoda) trefil tyčku, já měl jednu střelu, kdy jsem mohl přihrávat Coufimu (Vladimíru Coufalovi), aby šel sám na bránu. Chybělo nám finále, abychom přidali druhý gól a bylo to klidnější. Když vedete 1:0, tak se může cokoliv stát.

Pomohlo vám vyloučení Smoly ve druhém poločase?

Možná trošku ano. Důležité bylo, že se nám podařilo za chvíli dát třetí gól, protože Opava se nevzdávala, a i když hrála o jednoho míň, tak se snažila tlačit dopředu. Nemohli nic ztratit. Ale tři body jsme uhájili, v závěru jsme měli ještě penaltu, škoda, že jsme ji nedali, ale to se stává.

Vy osobně jste si s šancemi poradil skvěle. Byly z toho dva góly, můžete být spokojený?

Před prvním gólem se to ke mně propadlo na zadní tyč a měl jsem dost času, mohl jsem si to nechat skočit a trefit to dobře nártem. U druhé branky jsem dostal super balon za obranu od Hušbyho (Josefa Hušbauera) a dostal jsem se před hráče. Gólman nejdřív vyběhl, pak se zastavil, trochu zaváhal a dal mi tím víc času. Povedlo se mi to dát mu to mezi nohy. Trošku těžší situace, jsem rád, že se to povedlo. Gól jsme potřebovali.

Byl to boj do posledních sekund, chvíli se to strkalo i u vaší střídačky. Co se tam stalo?

To ani nevím, hrál jsem na druhé straně. Viděl jsem jen, že tam praskla židle. Jestli se tam někdo opřel do hráče, nebo jestli se ten hráč snažil vydolovat balon a strčil do našeho trenéra, nevím. Přibíhal jsem a už se to tam trochu pralo. Byl to boj, Opava se doma nevzdala. Víme, jak hrála předchozí zápasy doma. Je to silný soupeř."

Znovu máte náskok na Plzeň čtyři body. Hlavní pondělní cíl byl splněn?

To ano, těší nás to, ale ještě zbývají dva zápasy do konce podzimu a pak ještě půlrok. Jsme rádi, že jsme zatím první, ale musíme se soustředit na sebe, ne na ostatní. A hrát celý zápas dobře.