Smutný konec fotbalového dobrodruha. Majitel dvou titulů se Spartou zemřel na malárii

Jeho kariéra byla spojena především s Dunajskou Stredou. Český fanoušek si ho ovšem pamatuje hlavně ze čtyřletého působení na Letné. Stanislav Lieskovský, slovenský fotbalista a trenér, náhle zemřel ve věku 54 let. Bývalý hráč Sparty podle posledních informací podlehl v Africe malárii. Zprávu přinesl web klubu DAC.

Smutný konec fotbalového dobrodruha. Stanislav Lieskovský v poslední době trénoval v různých koutech světa. Naposledy v Kinshase, hlavním městě Demokratické republiky Kongo. Letos na podzim přijal angažmá v tamní druhé nejvyšší soutěži. Podle informací klubu z Dunajské Stredy právě tam dostal malárii, na jejíž následky v neděli večer náhle zemřel.

Lieskovský začínal s fotbalem v rodné Považské Bystrici, odkud v roce 1985 přestoupil do Sparty Praha. Během čtyř let s ní získal dva mistrovské tituly a stejně tak dvakrát vyhrál Československý pohár.

Do Dunajské Stredy přišel před jarní částí ligy v roce 1989 a kromě jedné sezony v izraelském Beitaru Jeruzalém (1991/92) v klubu působil až do roku 1993. Později hrál za Humenné, Nitru, Švarc Benešov, Příbram, Dubnicu a v závěru kariéry nastupoval v německých a rakouských klubech. Usadil se na Žitném ostrově a vícekrát se vrátil do Dunajské Stredy i v pozici trenéra. Vedl mládežnické týmy a v sezoně 2006/07 dělal asistenta trenéra u áčka.