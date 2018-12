Baník válčil se Sigmou bez gólů. Jemelka opravoval sudího

"Je to pro nás 34. bod, musíme být pokorní, protože těch bodů jsme udělali hodně. Je to, řekl bych, velký skok. Jestliže jsme před rokem hráli o sestup a dneska jsme v první šestce, je to posun. Ale mužstvo ještě potřebuje doplnit kvalitou, abychom dokázali líp nahradit některé posty, když nám vypadnou," řekl trenér Ostravy Bohumil Páník.

Do plánů obou mužstev promluvila zranění. Zatímco Ostrava se musela obejít bez zraněných Baroše, Šindeláře a vykartovaného Jánoše, Sigmě na poslední chvíli vypadli nejlepší střelec Nešpor a Vepřek. I proto kouč hostů Jílek postavil ofenzivně vyhlížející jedenáctku jen se dvěma klasickými beky, ale v mrazivém počasí a poletujících vločkách sněhu se fotbal divákům moc nelíbil.

Domácí do zápasu vstoupili aktivně, ale jejich akce končily většinou před vápnem. Sigma sice po úvodní desetiminutovce vyrovnala hru, jenže vyloženou šanci také neměla. Až ke konci poločasu zahřál fanoušky povedený Šašinkův volej, který na dráze do brány odvrátil tečující Jemelka, jenž se vzápětí k doteku sám přiznal a změnil verdikt sudích, kteří jeho kontakt s míčem přehlédli. "Bylo to těžké rozhodování. Kdybychom za této situace dostali gól, tak by mě v klubu asi nepochválili. Ale dopadlo to dobře, málem se to otočilo, mohl jsem dát vzápětí gól já, ale nedal," řekl Václav Jemelka.

Šest minut před přestávkou pak Ostrava měla patrně největší možnost poločasu. Ze standardní situace vznikl v olomouckém vápně obrovský závar, Šašinkovu gólovou dorážku před čárou zblokoval Dvořák a další pokusy Diopa a znovu Šašinky už zlikvidoval Buchta. "Tam měla Olomouc velké štěstí. Měli jsme to asi třikrát na noze, třikrát jsme to zblízka zakončovali," řekl Ondřej Šašinka.

Na začátku druhé půle se obraz hry výrazně změnil ve prospěch Baníku. První čtvrthodina se odbývala téměř jen na polovině hostů a v 59. minutě dělily domácí hráče od gólu centimetry, když Stronatiho hlavička po rohu Hrubého orazítkovala spojnici tyče a břevna. "Ve druhé půli jsme to chtěli rozhodnout v prvních patnácti minutách. Vytvořili jsme si tlak a spoustu rohů, ale Olomouc to ubránila a pak byla obrovsky nebezpečná," uznal Páník.

Sigma poté znovu srovnala krok. Její chvilka mohla přijít v 69. minutě, když Pilařův centr zleva propadl až k Yunisovi, který ale hlavou z dobré pozice nemířil přesně. Poslední dvacetiminutovka už byla opět zejména přetlačovanou mezi oběma vápny, ve které se už velké šance nezrodily.

"Bod asi bereme, zase jsme nedostali gól, což je pozitivní, ale měli jsme na tři body. My nemáme prostor hrát krásný fotbal, musíme to udolat, získat body, abychom se taky posunuli. Hrajeme jednodušeji, neztrácíme balony, jsme kompaktnější. Jednodušší hra nese ovoce, ale pořád se na to nedá moc koukat," připustil Jemelka.