Těžké rozhodování, komentoval vlastní férové gesto olomoucký Jemelka

Rozhodčí se mýlil, soupeři se začali čertit, ale olomoucký stoper Václav Jemelka přišel s rázným zásahem do situace. Přiznal teč, Baníku nabídl rohový kop. Gesto, které se ne vždy v podobných případech v první fotbalové lize vidí.

Vše se přihodilo ke konci poločasu, dlouho v nudě mrznoucí fanoušky zahřál Šašinkův volej, který na dráze do brány odvrátil právě Jemelka, jenž vzápětí změnil verdikt sudích, kteří jeho kontakt s míčem přehlédli.

"Bylo to těžké rozhodování. Kdybychom za této situace dostali gól, tak by mě v klubu asi nepochválili. Ale dopadlo to dobře," říkal Jemelka po nakonec nerozhodném boji (0:0) v rámci 19. kola.

Krátce po zmíněné situaci to vypadalo, že fotbalový osud mu nabízí odměnu za férové gesto. Naskytla se mu šance. „Otočilo se to, mohl jsem dát vzápětí gól já, ale nedal."

Kouč Baníku Bohumil Páník remízu na domácí půdě bral. "Je to pro nás 34. bod (v tomto ligovém ročníku), musíme být pokorní, protože těch bodů jsme udělali hodně. Je to, řekl bych, velký skok. Jestliže jsme před rokem hráli o sestup a dneska jsme v první šestce, je to posun. Ale mužstvo ještě potřebuje doplnit kvalitou, abychom dokázali líp nahradit některé posty, když nám vypadnou," řekl trenér Ostravy.

Jeho tým byl nakonec blízko ke gólu. Stronatiho hlavička po rohu Hrubého orazítkovala spojnici tyče a břevna. "Ve druhé půli jsme to chtěli rozhodnout v prvních patnácti minutách. Vytvořili jsme si tlak a spoustu rohů, ale Olomouc to ubránila a pak byla obrovsky nebezpečná," uznal Páník

"Bod asi bereme, zase jsme nedostali gól, což je pozitivní, ale měli jsme na tři body. My nemáme prostor hrát krásný fotbal, musíme to udolat, získat body, abychom se taky posunuli. Hrajeme jednodušeji, neztrácíme balony, jsme kompaktnější. Jednodušší hra nese ovoce, ale pořád se na to nedá moc koukat," dodal Jemelka.