Opava porazila Mladou Boleslav a přeskočila ji v tabulce

Opava, která se chtěla Boleslavi pomstít za srpnovou porážku 1:6, doma rychle udeřila. Už ve čtvrté minutě Hrabinův centr sklepl Kuzmanovič na Smolu a ten se trefil ve třetím z posledních pěti duelů. Chvíli na to centr mířící opět na Smolu vyrazil brankář Šeda.

V 10. minutě poprvé zahrozili i hosté, ale Přikrylův nečekaný pokus z přímého kopu chytil brankář Fendrich. Jinak ale byla aktivnější Opava, ale Řezníček, Kayamba ani Simerský neuspěli.

Po změně stran však začal zlobit nejlepší střelec ligy Komličenko. Nejprve hlavičkoval nad a pak po úniku zamířil vedle. Udeřila tak opět Opava a prsty v tom měli opět hlavní aktéři jak při první trefě, jen v obráceném pořadí. Centr z levé strany sklepl Smola na vápno a Kuzmanovič nechytatelnou střelou do šibenice zvýšil.

Mladou Boleslav vrátil čtvrt hodiny před koncem do hry Komličenko. Ruský útočník utekl obraně a těsně před brankářem dloubl míč, který se snesl do branky. Pro Komličenka to byl už 18. zásah v sezoně.

Pět minut před koncem mohl definitivně rozhodnout Zavadil, ale jeho tečovaný přímý kop vytáhl brankář Šeda.