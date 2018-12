Chybí nám šutér. Potřebujeme pro jaro kvalitu, tvrdí liberecký trenér. Aarons se loučil

Je pro vás zklamáním?

V prvním poločase jsme byli dominantnější, hlavně co se týče kombinační hry. Potvrzovala to gólová střela Malinského, která skončila bohužel jenom na břevně. Paradoxně jsme si gólové šance vytvořili až ve druhé půli, kdy Koscelník po střele Karafiáta zabránil čistému gólu a Aarons přehazoval gólmana. Klidně jsme mohli zápas vyhrát. Chybí nám šutér, střelec, který by rozhodoval vyrovnané a důležité zápasy. Přesto děkuji svému mužstvu za předvedený výkon a charakter. Výsledek není pro mě moc uspokojivý, ale počítá se, že jsme venku na Bohemce získali bod. A hlavně mě potěšilo, že naše mužstvo bojovalo o výhru až do konce.

Podzim končíte s 25 body na kontě. Jak jste spokojen s tímhle ziskem?

Když budu kritický, poztráceli jsme zbytečně body na Dukle nebo venku i doma s Opavou. Mohli jsme mít třeba o devět bodů víc. Ale velkým pozitivem je, že mužstvo má obraz hry, který si přeju.

Na Bohemians jste postrádal v sestavě pětigólového střelce Potočného i klíčového záložníka Ševčíka, který byl v minulém zápase vyloučen. Kdo z nich vám v Ďolíčku chyběl víc?

Těžká otázka. Se Ševčíkem jsem se už asi před měsícem rozloučil. Lavina kolem jeho přestupu se spustila na můj vkus dost brzy. Zbýval ještě asi měsíc do konce podzimu a Ševčík už měl jiné problémy, než se koncentrovat na sebe a zápas. I když to chtěl a snažil se. Potočný se po odchodu Ševčíka stává lídrem. Doufám, že bude dobrou náhradou, i když je typologicky jiným fotbalistou. Myslím, že nemáme tolik kvalitních hráčů na lavičce, takže můžu říct, že oba dva mi v zápase dost chyběli.

Během devatenácti kol jste nasázeli jen 17 gólů. Už se vám honí hlavou konkrétní jména, kterými byste chtěli ofenzívu zkvalitnit?

Mám svoje představy, ale přestupy řídí šéf. Budu se snažit na něj tlačit, abychom šli tentokrát do kvality. Aby to nebyl průměrný nákup. Slovan potřebuje pro jaro ne kvantitu, ale kvalitu. Hráče, které máme, jsou strašně neplodní. Potřebujeme přivést hrotového hráče a také hráče na post číslo deset. Musíme nahradit Ševčíka, který byl playmakerem a tvořil obraz hry.

Poslední zápas za Liberec odehrál Aarons, kterému končí hostování z Newcastlu. Jak hodnotíte jeho působení pod Ještědem?

Na začátku jsem na něj byl velmi nasraný, protože přišel jako Alenka z říše divů. Když jsme nastoupili na Spartě, myslel si, že česká liga je nějaká vesnice nebo vesnická kopaná. Trochu mu trvalo, než se tu adaptoval. Ale jde o perspektivního hráče, má rychlost a ve hře jeden na jednoho je velmi silný. Půl roku v Liberci bylo ale pro něj málo. Začal se rozvíjet až někdy před měsícem. Měl málo času, aby se odkryl a ukázal v plné kráse.

S jeho návratem do Liberce tedy moc nepočítáte?

Nemůžeme si ho dovolit koupit. Je i pro něj samotného škoda, že odchází. Newcastle mu bude asi hledat novou působiště, teď si tady zvykl a půjde do nového prostředí. Takže to, co u nás absolvoval od léta, musí zase absolvovat znovu někde jinde. Na jedné straně ho lituji, na druhé mu chci poděkovat za profesionální přístup a přínos profesionality do kabiny.

Hrozí i další odchody?

Doufám, že ne. Pro trenéra je to pozitivní, když mají větší kluby zájem o jeho hráče. Byly tu šumy možná kolem Breiteho, Potočného, Nguyen chytal velmi dobře. Asi s nimi pracujeme celkem solidně, což mě těší. Na druhou stranu taky mám strach, aby na někoho silnější klub neukázal a já budu mít zase víc vrásek na čele. Ale doufám, že ne.