V Kauflandu bylo asi víc lidí než na fotbale, usmíval se teplický hrdina

Pomohl vám nevídaný kousek ze hřiště Sparty k posílení sebevědomí?

Asi ano. Jsem rád, že mi to znovu vyšlo. S podzimem jsme se rozloučili úspěšně.

Nemrzí vás, že nastává zimní přestávka?

Pro mě je to asi škoda, když jsem na konci chytil formu. Nevím, čím to je, že to přišlo zrovna v prosinci. Dokonce jsem říkal v kabině, že bych chtěl hrát dál, abych ukázal, že patřím do sestavy. Ale asi jsem jediný, kdo má takový pohled. Někdo to glosoval tím, ať jsem ticho. Že je konec a že si odpočineme. Všechno bylo myšleno v legraci.

Zima vám nevadí, ale co diváci?

Ti tohle období asi nemají rádi. Je trochu smutné, když v hledišti registrujete tisícovku diváků. Tak to v Česku prostě je, s tím se nedá nic dělat. Myslím, že v sousedním Kauflandu u stadionu bylo víc lidí než na fotbale.

Zůstaňme výhradně u teplického mužstva. Jak se chystáte na odchod kanonýra Davida Vaněčka do Skotska?

Potřebujeme útočníka, který bude dávat góly. Věřím, že zůstane Martin Jindráček, který dokáže skórovat a pracovitostí je platný pro tým. Uvidíme, kdo přijde v zimě. Chceme hrát týmově, a ne jen na jednoho útočníka, to by asi nefungovalo.

Tepličtí přezimují na osmém místě tabulky. Co na to říkáte?

Ještě před měsícem to vypadalo, že hrajeme o záchranu. Třemi výhrami na konci jsme si hodně pomohli. Jsme v relativně klidné zóně a můžeme se připravovat na jaro.

Máte představu o zimní přípravě?

Pauza je krátká, pouze dvacet dní volno. Dostaneme individuální plán od kondičního trenéra, začínáme testy 6. ledna. Čeká nás jen měsíční příprava, což je možná lepší, než dlouhé týdny na umělé trávě. V plánu je soustředění na Kypru a pak už začneme na Slavii.