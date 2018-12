Trenér Vrba vyhrál fanouškům 11 700 piv, přesto si stoupne za pípu a bude čepovat

Trenér Plzně Pavel Vrba po vítězství nad AS Řím předvedl ze samé radosti výstavní kotoul.

Patrik Schick z AS Řím během utkání Ligy mistrů v Plzni.

Patrik Hrošovský z Viktorie Plzeň v souboji s útočníkem AS Řím Patrikem Schickem.

Milan Havel z Viktorie Plzeň rozehrává míč v duelu Ligy mistrů s AS Řím.

Jan Kopic z Viktorie Plzeň během utkání s AS Řím v Lize mistrů.

Je to tam! Plzeňští fotbalisté si užívají vítězství v Lize mistrů nad AS Řím.

Plzeňská euforie a děkovačka fanouškům po vítězství nad AS Řím v Lize mistrů.

Tomáš Chorý z Viktorie Plzeň oslavuje vítězný gól proti AS Řím.

Trenér Plzně Pavel Vrba metá kotouly po vítězství Viktorie nad AS Řím.

Trenér Plzně Pavel Vrba slaví vítězství svých svěřenců nad AS Řím.

Tomáš Chorý (vlevo) a Patrik Hrošovský z Viktorie Plzeň oslavují vítězný gól proti AS Řím v Lize mistrů.

Útočník AS Řím Patrik Schick v utkání Ligy mistrů v Plzni.

Útočník Tomáš Chorý vrátil Viktorii Plzeň vedení nad AS Řím.

Jan Kovařík střílí vedoucí gól Plzně proti AS Řím v Lize mistrů.

Šťastný Jan Kovařík z Viktorie Plzeň prožívá radost ze vstřeleného gólu proti AS Řím.

Útočník AS Řím Patrik Schick v duelu Ligy mistrů v Plzni.

Fanoušci Plzně během utkání LM s AS Řím.

V září se trenér Pavel Vrba vsadil se sládkem pivovaru Gambrinus Zdeňkem Polákem, že jeho mužstvo přežije v pohárové Evropě zimu. Pokud by to nesvedl, musel by se postavit v jedné z plzeňských restaurací za pípu a hodinu čepovat fanouškům pivo, v případě vyhrané sázky pak měli dostat fanoušci Viktorie od pivovaru zmiňovaných 11 700 piv.

„Sázím se jen tehdy, když vím, že vyhraju. A protože svému mužstvu věřím, šel jsem do risku," tvrdil trenér Vrba hned po výhře ve středečním závěrečném utkání Ligy mistr s římským AS, že si byl jistý, že navrch bude mít on.

„Děkuji pivovaru za zajímavou výzvu. A fanouškům vzkazuji, že mezi ně v novém roce rád přijdu a budu jim hodinu čepovat pivo bez ohledu na to, že jsem sázku vyhrál," vzkazuje Pavel Vrba.

„Sázku s trenérem jsem prohrál rád," říká mistr varny Gambrinusu Zdeněk Polák, který samozřejmě okamžitě gratuloval Vrbovi a všem plzeňským fotbalistům k třetí příčce a postupu.

„Pro fanoušky máme připravený speciální dárkový box, který dostanou po zápase s Karvinou na speciálních výdejních místech okolo stadionu," informuje mluvčí klubu Václav Hanzlík, kde příznivci Viktorie vyhrané pivo obdrží. Samozřejmě jen ti, kteří jsou starší 18 let.

Nedělní zápas s Karvinou, jenž má výkop v 15.00, je spojený s tradičním vánočním setkáním viktoriánů. U stadionu budou připraveny dva vánoční stromky, k nimž mohou diváci před zápasem přinést dárky pro zvířátka z plzeňské ZOO i děti z FN Plzeň.

„Jde již o tradiční akci, která se vždy setkala s velkým zájmem viktoriánů," vysvětluje mluvčí klubu a prozrazuje, že po utkání dojde k viktoriánskému vánočnímu přání, aby vše završil ohňostroj.