Jsme mezi nebem a peklem, tvrdí trenér Bohemians. Jeho syn má blízko do Sparty

„Výkon zapadl do našeho podzimu," povzdechl si kouč Klokanů, jenž v partii 19. kola postrádal na hřišti typického útočníka. Juliš dlouhodobě marodí, Júsuf Hilál ještě není kondičně úplně připraven a mladík Koubek začal jen na lavici náhradníků.

„Nechtěl jsem ho hodit lvům," vysvětloval Hašek a na hrot raději vysunul ofenzívního záložníka Maška. Vyložených šancí však měli Klokani jako šafránu, naopak Slovan nepříjemně zatápěl. "I když to v první půli bylo herně vyrovnané, tak my jsme nebyli nebezpeční vůbec," mrzelo Haška. „Ve druhé půli jsme sice měli transparentní převahu, která ale stejně nevedla ke gólovým šancím. Chyběla nám lehkost a moment překvapení. Nepředvedli jsme nic, co by pohladilo fajnšmekra," ušklíbl se.

Bod vzhledem k průběhu zápasu bod bral. Karafiát totiž v závěru trefil v ofsajdu stojícího Koscelníka, hned v úvodu utkání vyškrábl Fryšták hlavičku Oršuly a před poločasovou pauzou orazítkoval Malinský z dálky brankovou konstrukci. „Když to vypustil, moc jsem se nebál. Ale když to bouchlo do břevna, tak jsem si pro sebe říkal, ty jo, to mohl být gól."

Bohemians se porážkou s fandy neloučili, žádné nadšení však u Botiče nepanovalo. Po bezbrankové plichtě prodloužili čekání na tříbodový zisk v nejvyšší soutěži na osm zápasů a v tabulce přezimují na třináctém místě. Za desátou Mladou Boleslaví zaostávají pouze o tři body, zároveň je ale dělí jen čtyři bodíky od poslední Dukly. „Jsme někde mezi peklem a nebem. Zespoda nás to olizuje, ale nahoru vidíme, skoro si tam sáhnout," říkal Hašek, který vítá přestávku. Týmu už v závěru docházela šťáva.

Někteří dojížděli silou vůle, vykládal Hašek

„Potřebujeme vydechnout. Je to, jako když jedete závod autem na dva válce. Na začátku auto nějak jede, ale pak už ani nevyjede kopec. Někteří hráči dojíždějí silou vůle," narážel na zdravotní potíže kádru.

„Doufám, že takový podzim už nikdy nezažiju. Protože jako trenér můžete dělat svoji práci, když máte hráčský materiál. Můžete s ním trénovat, učit se nové věci, upevňovat návyky, reagovat na vývoj utkání, soupeře a tak dále. Ale když máte pořád mužstvo permanentně zdravotně v pr...., tak můžete leda tak hov... A to je náš případ. My máme zápas o všechno a já hraju bez útočníka. Druhý poločas jdu otočit s dorostencem, který hrál doteď druhou ligu dorostu. Byť jsem strašně šťastný, že ho tady mám. A pak tam posílám ještě hráče, který už asi měsíc netrénoval naplno (Júsuf). Zdravotních věcí je moc a ve své trenérské kariéře jsem se s tím nikdy nesetkal," utrousil 49letý kouč.

Svému mužstvu však dál hodně věří. „Máme pracovité a charakterní hráče. Jenom potřebuji, aby byli zdraví," prohlásil Hašek. Během pauzy chce přesto kádr posílit o útočníka i středního obránce, který by zvýšil konkurenci. Navíc reálně hrozí, že do Sparty odejde jeho syn Martin, klíčový středopolař.

„Sparta na něj uplatnila opci. Stačí, když se s hráčem domluví na profesionální smlouvě a my s tím nemůžeme nic udělat. Mezi kluby je to vyřešené, je to jenom čistě mezi hráčem a klubem. Já předpokládám, že když se Sparta Praha chce domluvit s mladým hráčem na profesionální smlouvě, že se nakonec dohodne. Když neodejde, bude to pro nás hráč navíc, bonus, spíš ale musíme řešit jeho odchod. A už teď jsme měli na pozici středových záložníků kádrový nedostatek. Takže když odejde, potřebovali bychom nejlépe dva," připomněl Hašek.

Vrásky na čele mu přidělává také střelec Júsuf. Brzy odletí s reprezentací Bahrajnu na Asijské hry a bude tedy v permanentním zápřahu. „Pojede bez jakéhokoliv volna a vrátí se nám někdy v průběhu herního soustředění. Budu mu po návratu muset dát dovolenou. Když mu ji nedám, zraní se mi a bude mi ten hráč na nic," posteskl si Hašek, jenž v loňském ročníku dovedl Bohemians v lize ke konečnému sedmému místu.