Sparta končí na dně. Poslední kapitán si neví s její krizí rady

Původní kapitán Josef Šural proseděl celý zápas jen na lavičce, jeho nástupce Nicolae Stanciu si odpykával trest. Fotbalisty pražské Sparty tak v Příbrami vedl s páskou na rukávu Martin Frýdek. Ani on však mužstvo nenastartoval, remíza jen potvrdila, že Letenští zakončili podzim na dně. „Důvod, proč se nedaří, prostě neznáme. Bohužel nemáme ani nějaké řešení, jak situaci zvládnout. Tedy zatím,“ zoufá si Frýdek.

Propadli se do čirého zoufalství. Během 10 posledních kol získala Sparta jen bídných devět bodů.

Její příznivci proto i v Příbrami protestovali. Nefandili, oblékli se do černého, vyvěsili transparent „Sparta jsme my", zaházeli hřiště pyrotechnikou a sněhovými koulemi, vyvolávali odvolání trenéra Ščasného.

Zápas musel být kvůli nim opakovaně přerušen. „Je nepříjemnost stát venku a mrznout. Takové projevy k fotbalu nepatří. Ale nejsme v jednoduché pozici, nedaří se nám. Takže se fanouškům nedivím, že jsou naštvaní. Zase jsme zápas nezvládli," líčí Martin Frýdek.

Letenští dohrávali podzim ve velmi dusné atmosféře.

„Na hřišti skandování o odvolání trenéra neposloucháte. Vlastně vůbec nevnímáte, co fanoušci pokřikují a co řeší. Takže jsem ani nevnímal, že by něco takového skandovali..." říká reprezentační záložník.

Je těžké vypnout, čeká těžká zima

Zoufalý podzim dokončil jako kapitán. „Nemyslím, že bych se cítil jinak. Chci každý zápas odvést sto procent. Ať už mám pásku anebo ne, pořád musím hrát naplno a snažit se pomoci týmu."

Za stavu 1:0 spálil tutovku, která mohla rozhodnout. „Taková příležitost musí skončit gólem. Kdybych dal na dva nula, tak bychom vyhráli. Bohužel," uvědomuje si.

Sparťany teď čeká těžká zima.

„Je těžké vypnout. Všichni cítíme, že to není ono. Neznám odpověď, každý si to musí přebrat sám. Začít u sebe a řešit sám sebe. Doufám, že se nám povede vyčistit hlavu a od zimy to bude fajn," špitá Frýdek.