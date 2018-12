Talent Aarons se loučil. Zkraje byl jako Alenka v říši divů, vzpomínal trenér Liberce

Novinářům řekl čau a odešel. Záložník Rolando Aarons odehrál ve vršovickém Ďolíčku poslední ligový duel v libereckém dresu a nyní ho čeká návrat do Newcastlu United, který ho pod Ještěd uvolnil na hostování do konce roku.

„Nevím, kde budu hrát. Nejsem si jistý, co bude v lednu," kroutil hlavou rodák z jamajského Kingstonu, jenž si působení na severu Čech užil. „Bylo to fajn. Měl jsem pár dobrých i horších zápasů. Ale pro mě nejsou dobré, pokud nedokážu vstřelit gól nebo asistovat. A to se mi nepovedlo. Jsem rád, že jsem po svém zranění zase mohl pravidelně hrát. Tuhle zkušenost hodnotím jednoznačně pozitivně," říkal hbitý fotbalista.

Adaptace na tuzemskou nejvyšší soutěž mu trvala trochu déle, což potvrdil i trenér Slovanu Zsolt Hornyák. „Na začátku jsem byl na něj velmi nasraný, protože přišel jako Alenka z říše divů. Když jsme nastoupili na Spartě, myslel si, že česká liga je nějaká vesnická kopaná," vykládal slovenský kouč.

Nová posila Slovanu Liberec Rolando Aarons během utkání s Duklou.

Vlastimil Vacek

Postupem času však 23letý mladík nabíral formu, velmi dobře hrál třeba v domácím souboji proti Plzni. „Začal se rozvíjet až někdy před měsícem. Měl málo času, aby se odkryl a ukázal v plné kráse. Jde o perspektivního hráče. Má rychlost a ve hře jeden na jednoho je velmi silný. Půl roku v Liberci bylo ale pro něj málo," litoval Hornyák, kterého odchod rychlonohého křídelního hráče mrzí.

„Nemůžeme si ho dovolit koupit. Je i pro něj samotného škoda, že odchází. Newcastle mu bude asi hledat nové působiště, teď si tady zvykl a půjde do nového prostředí. Takže to, co tady absolvoval od léta, musí zase absolvovat znovu jinde. Na jedné straně ho lituji, na druhé mu chci poděkovat za profesionální přístup a přínos profesionality do kabiny," dodal.

Naučil se česky počítat

Aarons má na kontě osmnáct startů v Premier League, v nichž stihl dát i dva góly. V české lize se ale ve dvanácti utkáních z gólu netěšil. „O této lize jsem až do svého příchodu do Liberce upřímně nic nevěděl. Ale musím říct, že je tu několik dobrých týmů," vykládal mladík, jenž decentně pronikl i do češtiny.

„Umím počítat od jedné do deseti. Znám některá slova, ale nevím, jak je vyslovit. Umím říct i čau, to je stejné jako v Itálii, kde jsem hrál," usmíval se Aarons, jenž si město pod Ještědem oblíbil. „V Anglii je to mnohem divočejší. Víc lidí, větší provoz, víc aut. Tady je to pěkné, klidné. Mojí přítelkyni se tu líbilo a mně taky. Jenom mě štve, že jsem nedokázal plně využít svůj potenciál," uzavřel.