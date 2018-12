Komličenko je zabiják. Uhlídat ho byl klíč k úspěchu, těší obránce Opavy Svozila

Obránce Opavy Jaroslav Svozil dostal v závěrečném utkání podzimní části Fortuna ligy proti Mladé Boleslavi nelehký úkol uhlídat nejlepšího střelce soutěže Nikolaje Komličenka. Ztížené to měl i tím, že už v 19. minutě dostal po faulu na něj žlutou kartu. Jedenkrát ruský snajpr opavské obraně pláchl a byl z toho gól, fatální důsledky to ale nemělo. Opava dala o jeden gól více a s rokem 2018 se rozloučila vítězstvím 2:1.

Bylo složité uhlídat Komličenka, který s osmnácti góly dominuje ligovým střelcům?

Má předpoklady, aby souboje dokázal vyhrát. Je obrovský, je teď navíc v laufu. My jsme mu to chtěli s parťákem Dominikem (Simerským) co nejvíce znepříjemnit. Dařilo se nám to až do té doby, než dal gól, ale to je fotbal a někdy chyba přijde a on ji v aktuální formě dokáže potrestat.

Co se stalo při tom gólu?

Komličenko zůstal mezi námi. Udělal to už předtím dvakrát třikrát a my jsme se z toho bohužel nepoučili. On je zabiják, čeká na tyhle chyby, které se bohužel stávají.

Brzo jste dostal žlutou kartu. Jak těžké to pak bylo?

Musel jsem si hlídat, abych nedostal další. Mohlo přijít nešťastné uklouznutí a byla by tam. Ale nijak jsem se na to nesoustředil, pořád jsem hrál naplno.

Na žluté karty to skončilo jedna jedna. Po faulu na vás ji dostal i Komličenko, pomohlo vám to v jeho bránění?

Ano. Ale nebyla tam žádná zákeřnost. Nedarovali jsme si metr prostoru, to ale k fotbalu patří.

Bylo rozhodující pro výhru uhlídat právě Komličenka?

Byl to jeden ze základů. Má na kontě 18 branek, je strašně produktivní. My jsme se o tom přesvědčili už v prvním zápase, kdy nám dal hattrick (Opava prohrála 1:6 - pozn. aut.).

V závěru vás soupeř mačkal, bylo těžké to ustát?

Dostali jsme gól a přišel takový ten strach o výsledek. Bylo to těžké, ale nějak jsme to uskákali a ty skrumáže, co tam byly, jsme zažehnali.

Dokážete shrnout jaký byl opavský podzim?

Po tom složitém začátku v Brně můžeme být teď spokojeni. My Češi máme takovou povahu, že nikdy nejsme spokojeni, ale myslím si, že těch 23 bodů je dobrých. Ale nesmíme se uspokojit a dál pracovat. Jaro bude o něčem jiném.

Dlouho se vám nevedlo, kde se podzim zlomil?

Myslím že tou výhrou s Jabloncem (2:0) ještě v Brně. Pak jsme se vrátili domů a ty výkony šly ještě více nahoru. Porazili jsme Příbram a pak už to šlo.

Pauza bude krátká. První jarní kolo se hraje už druhý únorový víkend. Co tomu říkáte?

O to kratší bude zimní příprava, kterou nikdo nemá rád. Ale to přijde až po Novém roce. Teď se těším na volno. Bydlím u Olomouce, takže ho využiju k cestám po rodině, k návštěvám u babiček a sledování pohádek.