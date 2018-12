Hora chytil střeleckou formu. Sedli jsme si na jedné lodi, pochvaluje si teplický záložník

Fotbalový záložník Jakub Hora i na podzim potvrdil, že je stálicí sestavy a většinou i oporou Teplic. Nastoupil do všech devatenácti prvoligových zápasů, v nich vstřelil pět gólů. A po kanonýru Vaněčkovi, který ale odchází do Skotska, se stal druhým nejlepším střelcem týmu. Horovi vyšel náramně hlavně závěr podzimu. „Jsme rádi za devět bodů z posledních tří kol,“ kvitoval povedený finiš.

Vítězným gólem jste rozhodl v 17. kole severočeské derby s Libercem i souboj se Zlínem. Co to pro vás znamená?

Dařilo se mi, ale dva góly v této třízápasové sérii na konci podzimu dal i Pavel Moulis. Hodně nás povzbudilo vítězství na Spartě, jímž jsme navázali na předchozí skalp Liberce a nabudili se i na Zlín. Věděli jsme, že poslední dvě kola nebude k dispozici David Vaněček. Chtěli jsme hrát po zemi. A že to střelecky vyšlo zrovna mně a Moulisovi? Především si vážíme devíti bodů. Ať už to tam padá komukoliv, hlavní jsou týmové výsledky.

Co vězí za třemi výhrami v řadě?

Zaplaťpánbůh za to. Už jsme pochopili trenérovy metody, a co po nás chce, aby výkony měly stoupající tendenci. Kouč vyžaduje větší fotbalovost, je náročný, tréninky pod ním jsou těžké, ale nám to vyhovuje. Sedli jsme si jako hráči, trenéři a realizační tým dohromady a pracujeme na jedné lodi.

Teplice přezimují na osmém místě v tabulce. Je to odpovídající pozice?

Pohybovali jsme se i na hraně desítky. Teď jsme v prostřední skupině, což byl cíl. Takže snad můžeme být spokojeni.

Jak se vám trénuje a hraje v polovině prosince?

Je to změna. Tma, pošmourno i přes den. Ale museli jsme se nahecovat. Raději bych si lehnul doma a koukal na televizi. Bylo však nutné se připravit i v hlavě. Každý to má individuálně. Chodíme na masáže hřejivou mastí, nebo se rozjezdíme na rotopedu podle toho, jak kdo potřebuje. Ale moc neřešíme, co komu víc vyhovuje.

Co říkáte na slabé divácké návštěvy?

Porazíme Liberec, vyhrajeme na Spartě a stejně přijde na Zlín málo lidí. K tomu se nedá nic dodat. Když nechtějí chodit, tak s tím nic neuděláme. Přitom Zlín je dobrým mužstvem, v tabulce zůstává před námi.