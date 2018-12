Ve finiši jsme odvedli maximum, ale nesmíme se uspokojit, uvažuje teplický kapitán Ljevakovič

Tři výhry v řadě, to byl ústřední motiv teplického finiše. Co na to říkáte?

V Teplicích jsem dvanáct let a něco už pamatuji. Vzpomínám si, že jak tady byl ze začátku trenér Petr Rada, tak jsme měli úspěšnou sérii. Taky za trenéra Zdeňka Ščasného přišly výsledky, prosazoval se Mahmutovič, byla dobrá parta. A současnost? Jsme rádi i za nynější výhry nad Libercem, na Spartě a se Zlínem. Zvládli jsme to nejen výsledkově, ale i herně. Každý hráč odvedl maximum.

Kdy nastal zlom a zásadní obrat k lepšímu?

Po prohraném zápase na Dukle jsme byli dole psychicky i postavením v tabulce s nízkým počtem bodů. Od té doby jsme ale zabrali a získali už zmíněných devět bodů po sobě. Tím jsme se dotáhli do středu tabulky, kam jsme se chtěli dostat. Ale nesmíme propadnout uspokojení a přemýšlet v tom smyslu, že je všechno v pohodě. Věřím, že v nastoleném trendu budeme pokračovat.

Bořek Dočkal ze Sparty a teplický záložník Admir Ljevakovič. Vlastimil Vacek

Jak vnímáte trenérskou změnu, která nastala v Teplicích v průběhu podzimu?

S novým trenérem Hejkalem se známe deset let, protože byl v Teplicích asistentem za trenérů Rady i Ščasného. A vůbec se během dlouhého období na jeho přístupu nic nezměnilo. Snaží se udělat dobrou partu a atmosféru. Je odborníkem a ví, jak přečíst soupeře, jaké postavit rozestavení, a od toho se odrážíme. I na spolupráci s novým asistentem Pavlem Drskem je vidět, na čem chtějí pracovat. K týmu se vrátil jako sportovní manažer Štěpán Vachoušek, který je na stadionu z nás možná nejvíc. Je to profík, který dělá všechno pro mužstvo i klub.

Odpovídá současné postavení Teplic v tabulce týmovým ambicím?

Jsme v prostřední skupině a jako hráč nemám nic proti tomu, abychom v ní zůstali. Uvidíme, jak se bude vyvíjet jaro. Případný posun do elitní šestky by znamenal znovu zápasy se Spartou, Slavií, Plzní, proti nimž se chce každý soupeř vytáhnout. Ale to jsou předčasné úvahy.