Slavia hlásí první dvě posily. A další je na cestě, slibuje Tvrdík

Fotbalová Slavia v úterý oficiálně potvrdila příchod dvou zimních posil, záložníků Lukáše Masopusta a Petra Ševčíka. Oba s lídrem ligy podepsali smlouvy na tři a půl roku. Na cestě do Edenu je třetí nové jméno, teplický stoper Alex Král.

„Finalizujeme jednání s Alexem Králem. Trenér Trpišovský i sportovní ředitel Nezmar říkají, že to je jeden z nejtalentovanějších hráčů své generace. Jestliže vyrůstal ve Slavii, chceme usilovat o to, aby se do ní vrátil," řekl na tiskové konferenci předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

„Bavíme se o Alexovi delší čas, je v našich očích stoperem budoucnosti. Zdatný běžecky, konstruktivní, o fotbale správně přemýšlí," doplnil kouč Jindřich Trpišovský. O Krále sice usiluje také Sparta, Tvrdík si je ale jistý, že skončí v Edenu.

Jaroslav Tvrdík o možných dalších posilách pro Slavii

„Jsme bytostně přesvědčeni, že sem chce Král jít. Máme ústní dohodu s hráčem i jeho agentem," uvedl Tvrdík. Kromě této trojice červenobílí chystají další posily. "Současně jednáme o dvou hráčích, u nichž si umím představit, že zůstanou na hostování ve svých klubech," uvedl Tvrdík.

Jaroslav Tvrdík: Finalizujeme jednání s Alexem Králem. Trenér i sportovní ředitel říkají, že to je jeden z nejtalentovanějších hráčů své generace. Jestliže vyrůstal ve Slavii, chceme usilovat o to, aby se do ní vrátil. #sksposily — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 18. prosince 2018

Naopak přetlak v kabině bude klub řešit odchody na hostování. „Vzhledem k potřebě herní praxe je pravděpodobné, že někdo odejde. Přípravu začínáme třetího ledna, je dostatek času to vyhodnotit," podotkl sportovní manažer Jan Nezmar.

Transfery exjabloneckého Masopusta a bývalého záložníka Liberce Ševčíka byly společným přáním jeho a Trpišovského. „Oba splňují naši základní filozofii, charakterové a pohybové rysy. Petra jsme s Honzou Nezmarem tehdy přiváděli z Olomouce do Liberce. V jeho případě doufám, že se mají fanoušci na co těšit. Na jeho kouzla s míčem. A Masopust? Jde o křídelního hráče, který je využitelný na vícero postech," uvedl Trpišovský.

Trenér Jindřich Trpišovský o nových posilách Slavie

„Jsem rád, že si mě Slavia vybrala. Měla plno jiných možností, sáhla po mně," těší Masopusta, který několik týdnů léčil pochroumané koleno. „Už dobrý, jen mě to limituje trochu při střelbě. V přípravě budu v pořádku," reagoval 25letý záložník.

I pro Ševčíka jde o významný krok v jeho kariéře. V Edenu chce navázat na spolupráci s Nezmarem a Trpišovským z Liberce. „Když se chcete posunout v kariéře, jdete do top klubu. Vím, že konkurence ve Slavii je obrovská, o místo se ale porvu," pověděl 24letý Ševčík.

Jaroslav Tvrdík představuje nové posily Slavie.