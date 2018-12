Nejlepší sezona ve Slavii, lebedí si Tvrdík. Navrch děkoval Peltovi za pomstu

Od chvíle, kdy se Slavii zhroutil velký sen o postupu do Ligy mistrů, září. V lize v 19 kolech dokázala 16x zvítězit, přezimuje v pozici lídra.

„Do nového roku jdeme jako vedoucí tým soutěže, podařilo se postoupit ze skupiny Evropské ligy i v domácím poháru. Pro mě je to nejhezčí sezona, co jsem ve Slavii. Pro fanoušky možná za posledních deset let. Chci poděkovat sportovnímu řediteli Honzovi Nezmarovi i trenéru Jindřichovi Trpišovskému za výbornou práci, kterou odvádí," prohlásil Tvrdík, kterého těší, že sešívaní dotáhli do konce příchody dvou posil Ševčíka s Masopustem. Na cestě do Edenu je navíc teplický stoper Alex Král.

Jaroslav Tvrdík představuje nové posily Slavie.

„Toto přestupové období vidíme jako klíčové zejména pro léto. Pokud uspějeme v lize, bude pro nás vrcholem červenec a srpen, a sice kvalifikace o Ligu mistrů. I proto jsem rád, že už máme dva hráče z našeho seznamu posil. Oba se porvou o místo v sestavě. Přáli si je trenér i sportovní manažer, na mě bylo, abych je přivedl," podotkl Tvrdík s tím, že kromě Ševčíka, Masopusta a pravděpodobného příchodu Krále se sešívaní baví ještě o dalších dvou nových jménech.

„Jednáme o dvou hráčích, u nichž si umím představit, že zůstanou na hostování ve svých klubech," uvedl předseda představenstva Slavie. Vzhledem k početnému kádru, který zřejmě ještě o nějakého fotbalistu nabyde, se očekává také pohyb opačným směrem. O odchodech ale zatím Pražané jasno nemají.

Nové posily Slavie Lukáš Masopust a Petr Ševčík.

„Pochopitelně, s příchody musí přijít odchody. Máme ještě měsíc čas, takže o tom, kdo bude a nebude v kádru, ještě úplně jasno nemáme. Myslím, že všichni hráči budou mít možnost porvat se o místo," pověděl Tvrdík.

Přestože červenobílí vedou ligu o 4 body a na třetí Baník mají náskok 15 bodů, nechce Tvrdík směrem k mistrovskému titulu vynášet silná prohlášení. „Musíme si zachovat pokoru. Přijde nadstavbová část, v níž se střetne každý s každým z první šestky. V tomto kontextu je brzy mluvit o titulu," pronesl Tvrdík.

Po postupu Plzně ze skupiny Ligy mistrů do Evropské ligy gratuloval Viktorii za skvělou reprezentaci českého fotbalu. Nyní tak učinil i v případě Jablonce, respektive šéfovi Severočechů Miroslavu Peltovi. Jablonec sice ze skupiny Evropské ligy nepostoupil, zanechal v ní ale velký dojem.

Jaroslav Tvrdík děkoval Peltovi za pomstu.

„Chtěl bych pogratulovat Mírovi Peltovi mimo jiné i k výhře nad Dynamem Kyjev. Že nás s Jabloncem pomstili," narážel Tvrdík na vyřazení Kyjevem ve 3. předkole Ligy mistrů, ke kterému přispěly přehmaty rozhodčích v odvetě na Ukrajině.