Podle Tvrdíka Slavia pošle Pokorného do Bohemians. Vše je v jednání, reagují Klokani

Fotbalisté Bohemians 1905 údajně mají pro jarní část sezony získat posilu do defenzivy. Do Ďolíčku má podle informací předsedy představenstva červenobílých Jaroslava Tvrdíka zamířit na hostování z nedaleké Slavie stoper Lukáš Pokorný. V Bohemians ale plánovanou posilu ještě nevítají. "Lukášův přesun stále není stoprocentní," řekl pro Sport.cz tiskový mluvčí Petr Tomášek.

"Už nejsem v situaci, že bych oznamoval něco, co by bylo neveřejného. Jestliže jsme byli popřát našemu sousedovi z Vršovic hezký nový rok, tak jedna z věcí, na které jsme se dohodli, byla, že tam půjde hostovat Lukáš Pokorný," řekl Tvrdík v rozhovoru pro slavistickenoviny.cz.

"On se potřebuje objektivně rozehrát, v klubu tu šanci nedostává. A jít na hostování do klubu, který nám slibuje a garantuje, že bude pilířovým hráčem, bude tam hrát a dokáže teoreticky znovu předvést, proč jsme ho koupili, je pro nás příjemná situace," dodal slávistický předseda představenstva.

Lukáš Pokorný má podle informací Jaroslava Tvrdíka vyměnit slávistický dres za barvy Bohemians.

slavia.cz

Pokorný přišel do Slavie v lednu z francouzského Montpellier. Pětadvacetiletý stoper ale zasáhl v červenobílém dresu jen do tří zápasů minulé ligové sezony a do dvou duelů podzimní části nejvyšší soutěže. Hráč s jedním startem za reprezentaci v posledních měsících laboroval se zraněním a od srpna za A-tým Slavie nehrál.

Vyjádření zastupující agentury Sport Invest: Varianta jarního hostování Lukáše Pokorného ze Slavie je reálnou možnosti, nicméně do případné finální dohody nebudeme komentovat zájemce o jeho služby ani aktuální průběh jednání

U Botiče ještě přesun definitivně nepotvrdili. "Zatím není stoprocentní, že Lukáš do Bohemky přijde. Vše je v jednání," řekl Tomášek.