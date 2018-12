Sparťané rozšiřují trenérský tým. Novými asistenty jsou Horňák a Janoušek

Fotbalová Sparta nachystala pro fanoušky předvánoční překvapení. Řez hráčským kádrem se zatím nekoná, ale změn doznalo složení trenérského týmu. Novými asistenty trenéra Zdeňka Ščasného u A týmu se stávají Michal Horňák a Petr Janoušek. Horňák, který v rudém dresu slavil jako hráč deset titulů, do nynějška působil v pozici kouče juniorky, Janoušek vykonával funkci trenéra U19. Teď se tedy oba kouči přesouvají do nové pozice. Informaci potvrdily internetové stránky Sparty.

Osmačtyřicetiletý Michal Horňák patřil v době veleúspěšné sparťanské éry k oporám mužstva. Vicemistr Evropy z roku 1996 působil v rudém dresu dohromady 13 let. Trenérem juniorky se stal v roce 2014, v sezoně 2015/2016 s ní vyhrál juniorskou ligu, o rok později se svými svěřenci obsadil druhé místo. Po podzimu jsou nyní jeho svěřenci opět na první příčce v tabulce.

„Michal je klubová legenda, velmi dobře zná prostředí Sparty, své trenérské kvality dlouhodobě prokazuje výsledky s juniorkou," říká k výběru asistenta sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Michala znám velmi dobře, vedl jsem ho už jako hráče. Je to pracovitý kluk, který u juniorky odváděl velmi dobrou práci," doplňuje hlavní kouč sparťanského áčka Zdeněk Ščasný.

„Vnímám situaci, která teď ve Spartě je. Pro fanoušky ani pro klub není komfortní... Cítím velkou zodpovědnost, chtěl bych klubu pomoct, ve Spartě jsem od mladých let, je to pro mě osobní záležitost," citují stránky Sparty Michala Horňáka. „Považuji to za ocenění mé práce u juniorky, těším se na to, že se zapojím do procesu u A-týmu."

Janoušek byl u památného titulu

Petr Janoušek je o pět let mladší než Horňák. Má dlouholeté zkušenosti s prací se sparťanskými talenty. Právě on je podepsán mimo jiné pod památným mistrovským titulem sparťanského výběru do 19 let ze sezony 2009/10, který vyhrál ligu o 21 bodů. Mistrovský tým v té době tvořili hráči ročníku 1992 jako Martin Frýdek, Ladislav Krejčí nebo Pavel Kadeřábek. Janoušek poté působil mimo jiné jako trenér sparťanské juniorky nebo mládežnických reprezentací. K týmu do 19 let se vrátil v říjnu letošního roku.

„Petr je talentovaný, progresivní, ambiciózní kouč nastupující generace," hovoří o Janouškovi sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Určitě přinese společně s Michalem Horňákem nový pohled na některé věci, celkově budeme chtít víc pracovat s detailem a budeme chtít širší zpětnou vazbu z tréninkového procesu," doplňuje Zdeněk Ščasný.

„Je to velká pocta, že mě takové osobnosti jako Tomáš Rosický a Zdeněk Ščasný daly příležitost být s nimi v týmu. Je to závazek a musím do toho dát maximum. Měl jsem možnost vyslechnout Tomáše, říkal mi, co má v plánu a jak chce jednotlivé procesy u A-týmu nastavit – a ztotožňuji se s tím. Nyní je potřeba, aby se všechno dobře skloubilo, zapadlo do sebe... A ve výsledku přišel pro Spartu úspěch," říká nový asistent A-týmu Petr Janoušek.