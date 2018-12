Fotbalový šok! Elitní sudí Příhoda končí kariéru

S pískáním je konec! Fotbalovou ligu řídil čtrnáct let, šanci dostával i v nejtěžších zápasech včetně derby Sparty se Slavií, teď rozhodčí Radek Příhoda ve 44 letech končí kariéru. „Je to tak. Po zralé úvaze s pískáním končím," přiznal zkušený arbitr pro iSport.cz. Prozradil i to, proč se k nečekanému kroku rozhodl během ligové pauzy, a nepočkal na letní přestávku.