Loni se toho ve Spartě mnoho nezměnilo, snad se to teď konečně někam pohne, doufá na prahu nového roku Lafata

Co bývalé opory přejí Spartě do roku 2019?

„Žádná předsevzetí si do nového roku nedávám, přání však mám. Pochopitelně aby Sparta vyhrávala a bylo to s ní jen a jen lepší," pravil dosavadní kouč letenské juniorky Michal Horňák, který v novém roce povýšil do role Ščasného asistenta.

„Sparta je z historického hlediska nejúspěšnějším klubem v republice, takže bychom samozřejmě chtěli, abychom byli všichni spokojenější. My jako realizační tým, hráči, fanoušci pochopitelně také," uvědomuje si Horňák, jak těžká mise ho v nové funkci čeká.

Zleva Luděk Stracený, Jiří Novotný a Michal Horňák sledují utkání Sparty se Slováckem.

Vlastimil Vacek

„Příprava bývá pro trenéry tím nejlepším obdobím, protože nejsou pod takovým tlakem jako v průběhu soutěžní sezony, ale pro nás to bude jiné. My budeme pod tlakem od prvního tréninku a prvního přípravného zápasu," přitakává nový Ščasného asistent, který jako hráč získal v dresu Sparty deset mistrovských titulů.

I historicky nejlepší ligový kanonýr David Lafata přeje Spartě lepší rok, než byl ten minulý. Do mentorování, co by se na Letné mělo zlepšit, se však pouštět nechce.

Ve Spartě se toho moc nezměnilo

„Je tam dost lidí, takže na to snad přijdou. Oni musí vyhodnotit to, co dělají," nemíní Spartě radit, i když ještě loni na jaře její dres oblékal. Natož aby mluvil Tomáši Rosickému do toho, jak by si měl v nové funkci sportovního ředitele počínat.

„Tomáš už je ve vedení Sparty rok a říkal, že ho chce využít k tomu, aby se učil. Teď se z něho stal sportovní ředitel, ale na Letné už nejsem, takže nevím, jaké má pravomoci a jak jsou vůbec ve sportovním vedení rozděleny kompetence. Během uplynulého roku se toho ve Spartě moc nezměnilo, proto nezbývá než věřit, že se to teď někam pohne," přeje i Lafata bývalému klubu lepší rok, než jaký byl ten právě skončený.

Ilustrační foto: Trenér Jiří Novotný na lavičce Vyšehradu.

Vlastimil Vacek

„Hlavně přeju Spartě, aby zase budila u všech soupeřů respekt, jaký by budit měla," dodává.

„A aby se tak vrátila na pozice, kam patří," spěchá s přáním do nového roku i Jiří Novotný, který je vůbec nejpilnějším sběratelem mistrovských titulů v celé sparťanské historii.

„Já sice pořád ještě ligu hraju a jsem soupeřem Sparty, přesto věřím, že se zvedne a bude zase úspěšná," posílá na Letnou svůj vzkaz i dirigent Mladé Boleslavi Marek Matějovský, který po návratu z ostrovního angažmá v Readingu získal se Spartou poslední mistrovský titul, jímž se mohou na Letné pyšnit.