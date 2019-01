Dukla bere druholigového kanonýra a obránce

Vojtěch Hadaščok v dresu reprezentačního týmu do 21 let během utkání s Itálií.

Šestadvacetiletý Hadaščok přichází na Julisku jako druhý nejlepší střelec druhé ligy, na podzim v dresu Vlašimi zaznamenal devět branek stejně jako brněnský Magera. Lepší je s deseti góly už jen Ledecký z Českých Budějovic.

Hadaščokovi vyšel hlavně závěr podzimu, když dal v posledních třech zápasech čtyři branky. "Během let ve Vlašimi jsem nastřílel nějakých třicet branek. I přes svou postavu jsem vyloženě útočník. Za pana Havlíčka jsem hrával více z hloubi pole a do zakončení jsem se dostával méně často, teď jsme hráli opět na dva útočníky, což mi svědčí a mám tak blíže do šestnáctky," líčí útočník, který byl za listopad vyhlášen hráčem měsíce.

Novými hráči Dukly se stávají Vojtěch Hadaščok a Daniel Kozma. https://t.co/fVcinlRpMw pic.twitter.com/thZqkiUJkP — FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) 2. ledna 2019

Bývalý mládežnický reprezentant už hrával nejvyšší soutěž v Liberci, Hradci Králové a Příbrami a v 88 ligových zápasech dal devět branek. Nejvíce zazářil v květnu 2012, kdy dvěma góly v předposledním kole rozhodl o výhře Slovanu 2:0 v Jablonci a přiblížil ho k následnému titulu.

Třiadvacetiletý Kozma naopak nemá na kontě ještě ani jeden prvoligový start. Odchovanec Mladé Boleslavi na sebe upozornil vysokou produktivitou v juniorské lize, ale poté se přesunul do obrany. Na podzim dal v druhé lize dva góly.