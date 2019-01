Opava přišla o kapitána. Srb Kuzmanović posílil Baník

Fotbalová Opava vstoupí do krátké zimní přípravy na jarní část fotbalové ligy bez dvou klíčových fotbalistů. Chybět budou Joel Kayamba, který se pokusí prosadit v nabitém kádru mistrovské Plzně, a také kapitán Nemanja Kuzmanović, který odešel do ostravského Baníku. Místo něj Opavané získali z Ostravy Bronislava Stáňu a z Olomouce Konžana Bidje Manziu.

„Oba jsou v perspektivním věku a do Opavy se těší," podotkl generální manažer Slezského FC Opava Alois Grussmann, který chce v kádru zdržet i Jakub Janetzkého, jenž v Opavě hostoval z Jablonce. „Má velký zájem u nás pokračovat. S Jabloncem jednáme," dodal.

Slezané se poprvé sejdou ve čtvrtek a příští týden vyrazí na Slovensko, kde je čeká dvojzápas s Žilinou. V druhé polovině ledna svěřenci trenéra Ivana Kopeckého zamíří na soustředění do Uherského Brodu. Bude u toho i nejstarší ligový fotbalista Pavel Zavadil, který je s podzimním účinkováním ligového nováčka spokojený. „Těch 23 bodů je velmi dobrých a dává nám to takovou jistotu a větší sebevědomí do přípravy. A samozřejmě i větší klid, protože jsme se posunuli do středu tabulky," přemítal čtyřicetiletý Zavadil a připomněl nesnadné podmínky Opavanů v úvodu sezony, kdy museli kvůli budování vyhřívání trávníku odehrát prvních šest domácích utkání v Brně. Navíc se v rozehraném ročníku vypořádávali s nečekaným odchodem trenéra Romana Skuhravého.

„Těch prvních šest zápasů jsme de facto hráli venku. Pár bodů jsme udělali, ale každý cítil, že to nebylo ono. A pak ještě přišel šok s odchodem trenéra. Jakmile jsme se ale vrátili domů, byla to úplně jiná písnička. Jasně jsme ukázali, že na ligu máme a že se doma můžeme měřit s každým", upozornil Zavadil. „Domácí publikum a stadion byla naše největší síla v druhé lize a platí to i teď. Je to tady fantastické," řekl Zavadil.

Do nového roku s novým vedením

Zatímco po sportovní stránce se zdá být opavský klub v dobré kondici, v jiných oblastech to tak radostné není. Nevyšel plánovaný prodej klubu, který nové vedení města po komunálních volbách kvůli neserióznosti zájemce zrušilo, na konci roku navíc rezignovalo i celé představenstvo městského klubu. Dosavadního předsedu představenstva Marka Hájka nahradil Petr Glončák, ve vedení zasednou nově i Michal Kokošek, Roman Kovář, Radim Kavan a Tomáš Navrátil.

„Chci ujistit fotbalisty i fanoušky, že změnou členů v orgánech společnosti se nic nemění. Naším cílem je, aby situace v klubu byla stabilní, a aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro hráče, pracovníky klubu i jeho příznivce. Aktuálně nepřipravujeme ani žádné změny v managementu či realizačním týmu," řekl opavský primátor Navrátil.