Posila z Bahrajnu míří do Edenu! Snad je vše na dobré cestě, hlásil trenér před soustředěním

Útočník Júsuf Abdalláh Hilál z Bahrajnu by se brzy měl stát posilou fotbalové Slavie Praha. Pětadvacetiletý hráč oblékající na podzim dres Bohemians Praha zaujal výkony v první polovině nejvyšší tuzemské soutěže vedení aktuálního ligového lídra, který ve čtvrtek odcestoval na soustředění do Španělska. „Jednání snad spěje ke zdárnému konci," prohlásil Jindřich Trpišovský, trenér Slavie, před odletem na tréninkový kemp do Marbelly.