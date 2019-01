Že budu hrát s Barošem mi úplně nedochází, přiznává baníkovec Kuzmanovič

Zájem ze strany Baníku přišel poprvé už v létě. „Tehdy to nevyšlo, ale já si stejně chtěl aspoň chvíli s Opavou zahrát první ligu, když jsem tam byl takovou dobu. Další kontakt přišel asi měsíc před koncem minulého roku," připustil fotbalista, který po příchodu ze Srbska před šesti lety v Česku nastupoval kromě Opavy ještě za Bohemians Praha a Sokolov.

Naučil se plynule česky a usadil se v ostravské části Poruba, takže to nyní bude mít do práce blíže. „Neměl jsem zase tak těžké si zvyknout. Čeština je slovanský jazyk, takže ani s tím jsem neměl velký problém. Pak už je to jen o tom, kde hrajete, jak se chytíte a jak vás přijmou lidi. Rok a půl jsem byl v Praze, pak pár měsíců v Sokolově a čtyři a půl roku v Opavě. Vrcholem je Baník. Postupně se pomalu posouvám a rozhodně nechci končit. Fyzicky se cítím skvěle. Myslím, že jsem v nejlepších letech. Chci s Baníkem dosáhnout co nejvíc a dál se učit," řekl Kuzmanovič.

📸 První trénink Nemanji Kuzmanoviče. pic.twitter.com/U7TC6XCs8R — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) 3. ledna 2019

A bude mít znovu od koho. Jen vymění 40letého Pavla Zavadila za o tři roky mladšího Milana Baroše. „Musím říct, že tohle mi pořádně ještě ani nedochází. Kromě mojí Crvene Zvezdy Bělehrad jsem velkým fanouškem Liverpoolu. Když vyhráli Ligu mistrů, sledoval jsem to a hrozně fandil. Na podzim jsem Milana pozoroval, když jsme hráli proti sobě, a teď můžeme hrát spolu. To je paráda," culila se první zimní baníkovská posila.

S Opavou se populární „Kuzma" rozloučil stylově. V posledním podzimním utkání proti Mladé Boleslavi (2:1) vstřelil Nemanja Kuzmanovič krásný vítězný gól. „Sice to v tu dobu ještě nebylo úplně dořešené, ale tušil jsem, že to byl můj poslední zápas za Opavu. Byl jsem za ten gól moc rád. Říkal jsme si, že když už by to měl být můj poslední za Opavu, tak byl aspoň byl parádní," popisoval Kuzmanovič.

✍️ Nemanja Kuzmanovič se právě oficiálně stal první zimní posilou Baníku!

Vítej v Baníku! 🔵⚪️ pic.twitter.com/McrbB2IYim — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) 3. ledna 2019

Nenávistné reakce opavských fanoušků se neobává. „Vážím si fanoušků Opavy a chápu, že jsou naštvaní. Ale jsem rád za ty, kteří to chápou. Na internetu je spousta komentářů a některé jsou fakt vtipné. Hlavu si z toho ale nedělám," usmíval se Kuzmanovič.