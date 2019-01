Nezalekl se chaotické dopravy v exotické destinaci ani nabitého kádru Slavie, které se upsal

Byť se řešila jeho budoucnost, prožil sváteční dny v klidu. S bývalými parťáky z Teplic Davidem Vaněčkem a Patrik Žitným vyrazil do Thajska, kde oslavil i Vánoce. V poslední den roku 2018 pak fotbalový obránce Alex Král podstoupil zdravotní testy ve Slavii a podepsal v klubu z Edenu kontrakt do června 2023. "Jsem nadšený a těším se na tréninkový dril trenéra Tprišovského," líčil nadšeně před odletem na soustředění ve španělské Marbelle.

Užil jste si dovolenou v Thajsku? Nebo jste měl hlavu plnou přestupu a pořád byl v dosahu mobilního telefonu a na signálu?

Nádherně jsem si odpočinul. Na chvilku jsem od fotbalu úplně vypnul. Samozřejmě jsem měl mobilní telefon po ruce a dostával informace, jak se vše vyvíjí. Ale hlavně jsem si užíval volno.

Jaké pro vás byly Vánoce v tak exotické destinaci?

Já byl v Thajsku už minulý rok. Tehdy jsme ale byli na Štědrý den doma, protože ligu jsme končili s Teplicemi dříve, tudíž bylo dost času vyrazit na dva týdny do tepla a vrátit se ještě před Vánocemi. Tentokrát jsem se vracel až třicátého prosince. Byla to skvělá dovolená. Thajsko mě hodně přitahuje. Je to úplně jiný svět, zcela odlišné prostředí. Samotné Vánoce slaví místní hlavně kvůli Evropanům. My jsme si je s kamarády udělali sami. Měli jsme kostýmy v podobě svetrů se soby, k tomu ponožky s vánočním motivem a čepice jako Santa. A k tomu kraťasy. Bylo to fajn.

Hodně jste cestovali na motorkách. Nebál jste se karambolu a případného zranění?

Člověk si musí dávat velký pozor. Doprava je přeci jen trošku chaotická, navíc se jezdí vlevo. Ale nijak jsme s kamarády nebláznili, jen jsme si užívali.

Během necelých čtyřiadvaceti hodin po příletu jste absolvoval zdravotní testy ve Slavii. Bylo náročné vše po tak krátké době bez aklimatizace zvládnout?

Lékaři mě proklepli vážně důkladně, ale bylo to v pohodě. Je příjemné být zpět ve Slavii.

Ve hře byla i varianta, že po podpisu kontraktu zůstanete na hostování v Teplicích. Zvažoval jste takovou možnost?

Vůbec jsem o ni nepřemýšlel. Chci se poprat o místo, prosadit se do sestavy a společně vyhrát titul.

Neodrazuje vás ani skutečnost, že Slavia se v průběhu podzimu pyšnila fantastickou defenzivou a inkasovala jen šestnáct branek?

Plánoval jsem přestup z Teplic do jiného klubu, tudíž jsem se připravoval na větší konkurenci. Nejde o nic, z čeho bych se stresoval.

Ve Slavii jste v juniorských letech působil. Cítil jste při čtvrtečním příchodu do šatny nervozitu?

Jenom lehkou. Přeci jen člověk přichází do kabiny, kde už toho hráči mají hodně za sebou, většina získala mistrovský titul. Já jsem nováček. Ale je pro mě obrovskou motivací, že jsem se dostal do tak skvělého klubu.

Jste rád, že se kluby domluvily ještě před startem přípravy, a tudíž jste se mohl připojit k týmu trenéra Trpišovského od prvního dne soustředění?

Určitě. Kdyby se můj přestup doladil až později a já dorazil v průběhu přípravy, neměl bych šanci se ukázat jako za stávající situace.

Nelitujete s odstupem, že se nepodařilo v úvodu podzimu realizovat přestup do francouzského Bordeaux?

Když se na vše dívám s odstupem, je možná dobře, že Francie nevyšla. Slavia pro mě představuje obrovský impuls. Doufám, že jsem udělal dobrý krok.