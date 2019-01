Nepovedlo se investovat do správných lidí, netají Rosický, proč Sparta trpí

Má kuráž. Fotbalová Sparta trpí a fanoušci ho při nástupu do funkce sportovního ředitele berou jako spasitele. „Těžká role, ale na tlak jsem zvyklý. Strašně mě láká pokusit se Spartě pomoci, aby věci vypadaly jinak. Spousta lidí mě od funkce odrazovala, že načasování není dobrý. Ale kdy by bylo? Když se daří, mohl by to dělat každý,“ líčí Tomáš Rosický na startu zimní přípravy letenských fotbalistů.