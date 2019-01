Slavia musela měnit plány! Místo kondičního drilu hráči dospávali noční trénink trpělivosti

Blahořečil vedení, že odsouhlasilo s ohledem na bídné klimatické podmínky v Česku dva tréninkové kempy v teple. Než však trenér Slavie Jindřich Trpišovský vyrazil se svěřenci do španělské Marbelly, okusila celá výprava sílu sněhové vánice nad Prahou. Kvůli zasypané ranveji totiž úřadující ligový lídr absolvoval trénink trpělivosti v útrobách boeingu na letišti Václava Havla.

Slavia měla odletět na tréninkový kemp ve čtvrtek v 18 hodin. Jenže Prahu tou dobou zasypával sníh. Pasažéři letu do Málagy byli už předem seznámeni, že spoj bude mít hodinové zpoždění. V půl osmé večer se letadlo se slávisty odsunulo na ranvej, jenže kvůli vytrvalému sněžení nedostalo povolení ke startu.

„Přijeďte nás někdo vyhrabat," psal obránce Pražanů Alex Král se smajlíkem na sociálních sítích a přiložil fotografii letadla na sněhem pokryté letištní ploše.

3 hodinky zpoždění, přijedete nás někdo vyhrabat?😂✈️❄️ pic.twitter.com/wSNwLsFJb9 — Alex Král (@alexkral98) January 3, 2019

Kvůli velkému zpoždění muselo letadlo s pasažéry na palubě znovu absolvovat proceduru postřiku odmrazovací kapalinou, jejíž účinnost je přibližně pětačtyřicet minut, tudíž po hodinách čekání byla první aplikace pochopitelně zbytečná. V důsledku dlouhého stání na ranveji navíc boeing neměl dostatek paliva pro tři a půl hodiny trvající let a tudíž musel zamířit zpět k terminálu, aby dotankoval palivo.

Další prodlení způsobilo, že letadlo s fotbalisty Slavie nebylo ani v případě okamžitého startu schopné dorazit do Málagy v době, kdy tamní letiště ještě přijímá, a tak byl let z Prahy zrušen. Po několika naléhavých urgencích ale nakonec stroj s výpravou Slavie z Prahy odletěl, byť se zpožděním pěti hodin a poté, co pasažeři strávili v útrobách boeingu ještě před startem tři a půl hodiny!

Dopolední dobrovolná posilovna po náročném cestování ✔️ 🔴⚪️#SKSMarbella2019 pic.twitter.com/MQnzCjCY4Q — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 4, 2019

Do pětihvězdičkového hotelu Kempinski nedaleko Marbelly na pobřeží Středozemního moře tak Slavia dorazila ještě po absolvání sedmdesát kilometrů dlouhé cesty v autobuse ve tři hodiny ráno.

Nebylo divu, že trenér Jindřich Trpišovský hned první naplánovaný kondiční trénink zrušil a hráči doháněli spánkový deficit. Podle libosti pak fotbalisté aktuálního ligového lídra před obědem vyrazili do hotelové posilovny, aby po náročném cestování protáhli těla před odpoledním tréninkem v prosluněném letovisku.