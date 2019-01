V Kongu na Plzeň sázel. Byla to jistota, málokdy prohrála, směje se posila Viktorie Kayamba

Jeho příběh by vydal na obsáhlý román. V ději zprvu trpkém se postupně objevují záblesky víry v lepší život, střídající se však s obdobími beznaděje. Story konžského fotbalového záložníka Joela Kayamby má však šťastné vyvrcholení. Šestadvacetiletý Afričan, který jako kluk válel fotbal naboso s kamarády v ulicích Kinshasy, prorazil v Opavě, nakonec po něm sáhla mistrovská Plzeň.

Muž, jenž v Česku začínal v krajském přeboru, a v Pardubicích si přivydělával jako šatnář na diskotéce, v Doosan Areně polyká od soboty tréninkové dávky. Hodně slušnou češtinou se podělil o první dojmy z nového působiště.

Před pár lety jste hrál krajský přebor v Hlinsku, teď jste v nejúspěšnějším českém týmu posledních let. Jde o splněný sen?

Musím říct, že přestup do Plzně je pro mě velký krok. Doufám ale, že není poslední. Začal jsem níž, abych se mohl postupně dostat nahoru. Myslím, že tak to má většina hráčů. Tvrdě jsem makal, šel za svým snem. Teď už je to realita. Moc se na angažmá v Plzni těším.

Prosadit se však bude výrazně těžší než v Opavě.

Vím, čeká mě obrovská konkurence. Hned na prvním tréninku bylo vidět, že tohle mužstvo je někde jinde. Proto kluci získali titul a hráli Ligu mistrů. Plzeň je velký klub.

Vládnete slušnou češtinou, už jste se zapojil v kabině do konverzace?

Zatím kluky poznávám. Trochu jsem se znal jen s Kubou Řezníčkem a Ubongem Ekpaiem, psali jsme si na sociální síti. Budeme určitě chodit společně na kafe, co nejdřív poznám celý tým.

S trenérem Vrbou jste se v létě setkal na Slovensku. Pomohlo to vašemu přestupu do Plzně?

Šlo o náhodu. Potkali jsme se, popovídali si, o fotbale jsme se ale vlastně vůbec nebavili. V té době jsem nevěděl, že do Plzně přestoupím.

Prý jste na výhry Viktorie před lety sázel. Je to pravda?

Ano, když jsem byl ještě doma v Kongu. Plzeň byla sázka na jistotu, málokdy se stalo, že nevyhrála. Proto jsem klub dobře znal. A teď jsem tady.