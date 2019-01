Ronaldo nepřijde, dva hráče ale ještě přivedeme, věří kouč Baníku Páník

Nezvykle krátkou přípravu absolvují prvoligoví fotbalisté. Fotbalisté Baníku se na prvním tréninku sešli třetí lednový den, o druhém únorovém víkendu už je čeká první jarní kolo na hřišti pražské Dukly. „Je to fofr. Ale těch osmnáct až dvacet tréninků do hráčů před odjezdem na soustředění do Turecka nasypeme, hlásí trenér Baníku Bohumil Páník.