Končící sudí Jílek: Do prkýnka, komu bych ten půlrok na jaře vadil?

Není zahořklý ani naštvaný. Zklamaný však ano. Elitní český fotbalový rozhodčí Jan Jílek, který v první lize odřídil 209 zápasů, v úterý oznámil Komisi rozhodčích FAČR, že s pískáním končí. Vadilo mu, že nemohl rozhodovat nejatraktivnější zápasy, které jsou pod dohledem videa (VAR), protože na něj neprošel proškolením. To mu nebylo umožněno vzhledem k neperspektivnosti, neboť v létě by kariéru musel kvůli věku stejně skončit. Obdržel nabídku pouze na proškolení výhradně na samotnou pozici videorozhodčího. V rozhovoru pro Sport.cz se ke svému konci vyjádřil obšírněji.

Končíte ve zlém?

Cítím pocit určité úlevy, ale zároveň i smutku z toho, že jsem za sebou zavřel obrovskou etapu. Nejsem naštvaný, ani zahořklý. Jsem zklamaný. Asi jako kdyby sportovnímu novináři, důvěryhodnému a sledovanému, najednou sdělili, že v novinách bude mít sloupek na předposlední straně. Bude pořád v týmu, ale nedostane prostor na titulní stránce. Tohle by vydržel nějaký čas. Pak si řekne, že tohle nemá zapotřebí.

Pokoušel jste se tento stav změnit?

Intenzivně celý poslední půlrok jsem se snažil, abych si mohl proškolení na VAR dodělat. Abych měl šanci být zařazený do výběru všech zápasů, prostě být v osudí. Jestli vás pak vytáhnou, to už je viz major. Jenže já jsem neměl šanci se do osudí dostat.

Rozhodčí Jan Jílek a slávista Josef Hušbauer během derby.

Vlastimil Vacek, Právo

Cítil jste se odstrčen?

Když vidíte, co všechno máte za sebou, logicky se vám to zajídá. Cítíte se upozaděn, odkopnut. To dohromady dává puzzle, že pomyslný šálek přetekl.

Komise rozhodčích se hájí, že za půl roku byste stejně s pískáním skončil, že upřednostní ve školení na VAR perspektivnější.

Pozor, je třeba to brát v kontextu. Skončil bych jen na hřišti. UEFA přece volá po tom, aby se z nás elitních rozhodčích rekrutovali videorozhodčí. U nás je dělají pouze aktivní sudí, plus pan Adam. Právě Příhodové, Jílkové, kteří skončili, se měli automaticky přesunout a předávat tyto zkušenosti dál. Takový je trend UEFA.

Co jste navrhoval?

Nechte mě půl roku dopískat pod VARem, ať si to zkusím na hřišti, a postupně se přesunu do přenosového vozu. To máte jako ve firmě. Pokud děláte finanční kontroly, za nějaký čas budete finanční analytik. Kontinuální proces. Jenže v mém případě je to ve stylu - jdi rovnou do auta. Do prkýnka, komu jsem ten půlrok na jaře vadil? Proč to neukončit důstojně, proč jsme se nemohli rozumně domluvit? Pomůžete vy mě, pak přece já vám.

Rozhodčí Jan Jílek tlumí vášně mezi Romanem Bednářem ze Sparty (vlevo) a plzeňským Milanem Petrželou.

Vlastimil Vacek, Právo

V prohlášení jste uvedl, že si dovedete další spolupráci s komisí dovedete představit. V jaká formě?

Chtějí, abych VAR dělal. Všechno je čerstvé, potřebuji čas. Dovedu si představit, že bych mentorsky pomáhal talentovaným rozhodčím. Nekončím zahořkle, není to však konec, jaký jsem si představoval. Na druhou stranu, život jde dál. Jsem v situaci, kdy si můžu vybírat. Když o mě bude zájem, můžu si vybrat, čím budu chtít pomoct.

Takže pozici videorozhodčího nevylučujte?

Nechci pálit mosty. Komisi jsem řekl: Dejte mi odstup, pojďme se pak k tomu někdy vrátit. Buď do toho nepůjdu, nebo ano. Pokud zájem bude, jsem ochoten fotbalu dál pomáhat. V jaké roli a pozici, je otevřené.