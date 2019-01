Baník už nasadil Kuzmanoviče, o slovo se hlásí také navrátilec z Gruzie

Jen na lavičce náhradníků utkání sledoval Milan Baroš, na hrotu útoku Baníku se v prvním poločase objevila prozatím jediná posila Nemanja Kuzmanovič. „Byl to takový typický první přípravný zápas. Hlavně o fyzičce než o technice, což bylo možná dáno i kluzkým terénem," řekl 29letý srbský fotbalista, který přestoupil do Ostravy z Opavy před několika dny.

V prvním utkání měl jednu šanci, kterou nezvládl. „Měl jsem vystřelit z první. Místo toho jsem si míč blbě posunul, zkusil zaseknout, ale ukázala se nerozehranost. Měl jsem šanci řešit lépe, obstřelit ho levou a mohli jsme vést 1:0," popisoval Kuzmanovič.

📸 První výhra roku 2019. 💪 pic.twitter.com/fbXqBVd8n3 — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) 8. ledna 2019

„Kuzma je hráč, který má vířivý pohyb. Takový vbíhač na ofsajdové lajně. Jednou mu to i vyšlo a už šel na brankáře, ale na tomhle terénu se to těžko zasekává. Ale umí se orientovat v prostoru, trochu tím připomíná Diopa," hodnotil první zápasové minuty Kuzmanoviče trenér Bohumil Páník.

Azackij by rád zůstal

Druhý poločas odehrál ve stoperské dvojici se Stronatim Ukrajinec Oleksander Azackij, který na podzim hostoval v gruzínském Kutaisi. O jeho dalším osudu se bude ještě jednat. „Máme tři špičkové stopery, ale přáním každého trenéra je mít čtyři a nejlépe dva leváky a dva paraváky. Uvidíme, co přinese trh," uvedl Páník.

Urostlý obránce se setrvání v Ostravě rozhodně nebrání. „Sledoval jsem kluky a na podzim hráli výborně. Budu se snažit ze všech sil, abych se do týmu dostal. Rád bych jaro odehrál v Baníku," řekl Azackij. „Musím ale hodně pracovat, zlepšovat se a přesvědčit trenéra. Důležité je, že jsem v Kutaisi hrál pravidelně a mám potřebnou praxi," přemítal stoper.

Více než obranu chce Páník posílit v ofenzivě. „Jednáme zhruba se čtyřmi hráči. Uvidíme, co z toho vyjde. Víme, co chceme a bylo by výborné, kdyby alespoň jeden s námi odletěl do Turecka. Ale nebudeme předbíhat," pousmál se Páník.