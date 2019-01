Přestup, páska a po pár minutách vítězný gól. V Jablonci se zapsala nová posila

Všechno šlo ráz na ráz. Jablonec ve čtvrtek ráno oznámil příchod nové posily, kterou dopoledne hned nasadil do utkání tradiční fotbalové zimní Tipsport ligy proti Varnsdorfu. Mladá posila z Jihlavy dostala kapitánskou pásku a již v 6. minutě právě stoper David Štěpánek (21) otevřel skóre. Odchovanec Vysočiny by mohl nahradit Davida Lischku, který dolaďuje svůj přestup do Sparty. Jablonec na umělé trávě v Xaverově zvítězil 1:0.