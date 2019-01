Van Buren hlásí velký návrat. V Marbelle dokonce vytvořil rekord

#SKSMarbella2019 | Mick van Buren vyhlíží návrat do zápasů

Na rok 2018 holandský univerzál určitě nebude vzpomínat v dobrém, už ale hledí do budoucna a těší se na návrat do zápasů.

📺 Sledujte rozhovor pro #slaviatv: https://t.co/sDegCBTvzv