Přípravy? Zhustit úvod, pak do tepla. Vrba byl při individuálním drilu milosrdný

„Bude to fofr," komentuje novou podobu zimní přípravy Bohumil Páník, trenér Ostravy. „V prvním desetidenním bloku budeme na hřišti ráno i odpoledne a do hráčů nasypeme dvacet tréninků," nastiňuje plány Páník. „Prvních deset dnů bude náročnějších, ale pak bude příprava hodně herní," nechává kouč Pavel Vrba nahlédnout do programu Plzně.

„V úvodu jsme náplň zhustili, abychom nemuseli zkracovat závěrečné soustředění v teple," přitakává zlínský trenér Michal Bílek, který jako jeden z mála rozdal hráčům i individuální tréninkové plány. „Všechno dodrželi, což jsme si ověřili při testech na FTVS v Olomouci," těší Bílka. Podobný model volili i v Olomouci. „Individuální plány hráči dostali. Ale rozdával je kondiční trenér, nepopulární věci nechávám na něm," směje se Václav Jílek, kouč Sigmy.

Ve většině klubů měli hráči s ohledem na krátkou dovolenou v otázce „údržby" fyzické kondice volnou ruku. „Chtěli jsme, aby si kluci hlavně odpočinuli," říká trenér Karviné Norbert Hrčár. „Za dva týdny na fyzičce tolik neztratí," přitakává Martin Svědík, kouč Slovácka. Například v Plzni měli hráči za „domácí úkol" jen tři individuální tréninky. „Bylo to vlastně o rozběhání před kondičními testy. Dřív jich měli i dvanáct," přiznává Vrba.

V dřívějších letech patřil trenér Viktorie k zastáncům dvou přípravných kempů v teple a na kvalitní přírodní trávě. Teď model změnil. „Ve srovnání s minulostí absolvujeme jediné soustředění v cizině. Liga začne o čtrnáct dnů dřív, dva kempy jsou trošku riskantní. Než se vzpamatujete z návratu, chystáte se na další cestování a ztratíte několik dnů," vysvětluje Vrba.

Kam míří fotbalisté na soustředění SLAVIA3.–13. ledna ve Španělsku 21. ledna–2. února v Portugalsku PLZEŇ 20. ledna–2. února ve Španělsku OSTRAVA 20. ledna–1. února v Turecku JABLONEC 22. ledna–4. února v Portugalsku SPARTA 18. ledna–1. února ve Španělsku ZLÍN 25. ledna – 3. února v Turecku LIBEREC 7.–14. ledna na Kypru 21. ledna–1. února v Turecku TEPLICE 21.–31. ledna na Kypru OPAVA bez zahraničního soustředění MLADÁ BOLESLAV 18.–25. ledna na Maltě SLOVÁCKO 4.–13. ledna v Turecku 25.–3. února v Turecku PŘÍBRAM bez zahraničního soustředění BOHEMIANS 16.–27. ledna v Turecku OLOMOUC 25. ledna–3. února v Turecku KARVINÁ 21.–26. ledna ve Slovinsku DUKLA bez zahraničního soustředění

Naopak v Liberci vsadili na osvědčený model, kdy v teple absolvují i úvodní blok, v němž mají hráči mnohdy třífázové tréninky. Podobně jako ve Slavii a Slovácku. „Můžeme trénovat v teple a na kvalitních terénech, což jsem ocenil s ohledem na fakt, že nemáme v Hradišti umělou travnatou plochu úplně nejvyšší kvality," děkuje klubovému vedení Svědík.

„I my jsme rádi, že vedení schválilo dva tréninkové kempy v teple. Klimatické podmínky v Česku nejsou optimální, takže možnost připravovat se na přírodní trávě v potřebné kvalitě je fakt skvělá," pochvaluje si slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Ve Španělsku půjde o vytrvalostní a silovou složku, hodně se zaměříme na intenzivní hry s míčem. Pak při druhém soustředění v Portugalsku se budeme věnovat herní složce. Všechno je potřeba upravit, protože na přípravu je jenom pět a půl týdne," uvědomuje si trenér ligového lídra.