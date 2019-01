Šural letí do Turecka, ze Zemana bude plážový chlapec

Ruleta zimních přesunů na fotbalové burze se týká také dvou hráčů předních českých klubů. Spartu definitivně opouští její kapitán. Dala souhlas Josefu Šuralovi, aby odletěl do Turecka uzavřít smlouvu s Alanyasporem. Plzeň zase rozsvítila zelenou Martinu Zemanovi k odchodu do Hapoelu Raanana, devátého týmu izraelské ligy.

Očekávaný rozchod se dostává do finální fáze. Kapitán opouští Letnou. „Pepa Šural během pátku odletěl v doprovodu mého syna Davida do Turecka. Zítra by měl absolvovat zdravotní prohlídku a pak dotáhnout jednání o smlouvě. Od Sparty má souhlas," říká Pavel Zíka, šéf agentury Global Sports, která hráče zastupuje.

Šural měl na Letné smlouvu do konce sezony a s klubem se nedohodl na jejím prodloužení. Sparta by za jeho přestup měla dostat 4 miliony korun.

Nigerijec John Ogu (vlevo) v souboji s českým reprezentantem Josefem Šuralem.

Vlastimil Vacek, Právo

Stejně jako Šural ve Spartě, ani Martin Zeman nebyl v Plzni během podzimu patřičně vytížený. Proto Viktorii opouští.

„Děkujeme panu Šádkovi, že Martina uvolnil. V nejbližších dnech by měl odletět s mým druhým synem Filipem do Izraele uzavřít dohodu s Hapoelem Raanana. Jde o klub z rezidenční čtvrti Tel Avivu, která je obklopena mořem a plážemi," avizuje Zíka.