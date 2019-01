Na všech je vidět velká chuť, hřeje nového útočníka Dukly. S Libercem před lety slavil titul

„Do týmu jsme chtěli přivést větší hladovost. O Vojtu jsme vybojovali takový minisouboj s Bohemkou a Zlínem," vykládal spokojeně trenér dejvického klubu Roman Skuhravý. Hbitého forvarda přitom lanařil v minulosti už do Opavy.

„Několikrát jsme si spolu telefonovali, ale tehdy to zkrátka nedopadlo. I kvůli délce mojí smlouvy," vysvětluje Hadaščok. „Teď nastala v uvozovkách ideální příležitost, protože jsem ji měl už jenom na krátkou dobu a docela mi to na podzim střílelo. Od trenéra jsem cítil velký zájem, i proto jsem v Dukle," prohlásil 27letý opavský odchovanec, jenž píše pozoruhodný příběh.

Před lety měl našlápnuto v Liberci. V sezóně 2011/2012 mu čtyřmi zásahy pomohl k mistrovskému titulu, následně si vydobyl místo v základu a hrával evropské poháry. V předkole Ligy mistrů zařídil třeba výhru 1:0 nad Karagandou. Jenže pak se ze Slovanu začal potichu vytrácet, chodil po hostováních a ve finále zakotvil v druholigové Vlašimi.

Odchodu do druhé ligy nelituje

„Nevím, čím se to zastavilo. Prostě souhra mnoha okolností. Prožil jsem těžké období. Nějakou chvíli si myslíte, že na to máte. Pracujete a čekáte na příležitost, jenže když nepřijde, je to psychicky náročné. Pro mladého kluka je nejdůležitější herní vytížení. Když ho nemáte, nepůsobíte na hřišti sebevědomě. Na hostování jsem se pak zranil a vlastně nadobro zamířil do Vlašimi," vzpomíná syn bývalého fotbalisty Opavy Pavla Hadaščoka.

Odchodu do nižší soutěže však nelituje, přestože řešil i ligové nabídky. Zvolil klub, který na něm stavěl, což se mu vyplatilo. Na podzim nasázel za Vlašim 9 gólů. „Sám sobě jsem chtěl dokázat, že na to mám. Druhá liga je bojovná a má taky svoji kvalitu. Každý mladý kluk, který ji přijde hrát, kolikrát kouká, jak to tam lítá. Nestačíte se někdy divit, jak je důrazná," ujišťuje bývalý mládežnický reprezentant.

Na Julisce na něj dýchla bohatá historie a z nového chlebodárce má zatím samé pozitivní dojmy. „Na všech je tady vidět velká chuť s tím něco udělat. Jsme sice poslední, ale v kontaktu. Týmy před námi nejsou vůbec daleko. Je to o pár zápasech a rázem může být všechno jinak. Není se za schovávat, je potřeba jít do toho po hlavě a s tím stavem něco udělat," burcuje.