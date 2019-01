Mladík odchází, mazák přichází. Slavia mění brankáře

Jak informuje klubový web, středeční trénink se Slavií poprvé absolvoval třetí gólman Martin Kuciak. „Když proběhl první kontakt s trenérem brankářů Štěpánem Kolářem a panem Nezmarem, byl pro mě tak neuvěřitelný, že mi téměř vypadl telefon z ruky. Přestoupit do tak slavného klubu jako Slavia je z říše snů. Teď už jsem ve Slavii, je to podepsané, a byl jsem na tréninku," libuje si zkušený gólman.

Jeho role je jasně daná. Přichází pro jaro na pozici trojky. „Úlohy, které v týmu budu mít, jsme si se Štěpánem Kolářem a sportovním ředitelem Janem Nezmarem vykomunikovali hned na začátku. Přicházím jako náhrada za Martina Vantrubu. Úloha je pro mě jasná: Pomáhat nejen brankářům, ale každému hráči v týmu. Cíle Slavie jsou nejvyšší, mojí úlohou je pomáhat tvořit atmosféru pro ostatní, aby dosáhla na mety, které má před sebou," má jasno.

Brankářská rošáda lídra české ligy je dost překvapivá. „Martin Vantruba byl ve Slavii půl roku. I přestože měl za sebou mistrovskou sezonu v Trnavě, kde byl jedničkou a měl stálou herní praxi, což pro něj byla skvělá zkušenost, tak jsme potřebovali, aby nasál atmosféru Slavie a poznal, jak to tady chodí. Pro brankáře to je vždycky hodně specifické. Řekl bych, že se to za půl roku povedlo. Do detailu ví, jaké máme na něj nároky," těší Nezmara.

„Pro mladé brankáře je v dlouhodobém horizontu složité, pokud nechytají lepší zápasy. Po reorganizaci kádru v Podbrezové se nabídla možnost, že by mohl jako jednička chytat slovenskou ligu, a tak jsme začali řešit Vantrubovo hostování s tím, že pozici trojky v áčku zaujme náš mladý brankář jako například Jakub Markovič. V průběhu přípravy jsme ale zjistili, že není ještě úplně připravený. Nadále s ním ale počítáme," dodává Nezmar.