Plzeňské posily mají nabito! Věřím, že dopředu budeme silnější než na podzim, doufá Vrba

„Zaměřili jsme se na ofenzivní hráče. Cítili jsme sami, že v útočné fázi jsme na podzim trošku zaostávali. Všichni tři zapadli do týmu výborně, věřím, že se jim bude dařit i v důležitějších utkáních, a že budeme dopředu silnější. Jejich příchody výrazně zvýšily konkurenci na ofenzivních pozicích," pochvaloval si trenér Pavel Vrba. „V Plzni je skvělá parta, přijme každého výborně. Všem novým klukům to moc pomohlo. Stejně, jako mě, když jsem přišel," doplnil obránce Milan Havel.

Čtvrteční zápas byl posledním před odletem na herní soustředění do Španělska. V neděli Západočeši naberou směr Málaga, Vrba bere všechny hráče včetně kvarteta marodů (Krmenčík, Kopic, Řezník, Kolář), kteří ve druhé polovině podzimu podstoupili operace. „Uvidíme, jestli se v závěru soustředění zapojí do zápasů. Zatím je to padesát na padesát," uvedl Vrba.

Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba a Michael Krmenčík během utkání základní skupiny Ligy mistrů proti CSKA.

Vlastimil Vacek, Právo

Vyloučen je pouze start Krmenčíka, který na podzim utrpěl rupturu předního zkříženého vazu v koleni, v této sezoně pravděpodobně návrat na trávníky nestihne. Odletí i kapitán Hubník, který kvůli naraženému kolenu proti Ústí nad Labem nenastoupil, a také brankář Kozáčik, jenž má od začátku přípravy problémy se zády. „Nechtěli jsme jít do rizika, proto jsme je nenasadili. Pro Španělsko ale budou oba fit," podotkl Vrba. Kádr hodlá zúžit až po návratu ze soustředění na začátku února.

V Andalusii viktoriáni odehrají čtyři zápasy (Wu-chan, Puskás Akadémia, CSKA Sofia, New England). Domů se vracejí 2. února, o týden později vstoupí na půdě Mladé Boleslavi do ligového jara, poté je čeká souboj s Dinamem Záhřeb ve vyřazovací části Evropské ligy. Volný prodej vstupenek na domácí duel s chorvatským celkem (14. února) potrvá na pokladnách Doosan Areny do 18. ledna, po víkendu se přesune do klubového fanshopu.